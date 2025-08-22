Україна активно шукає підтримки для посилення позицій на перемовинах. Зеленський стверджує, що міжнародна спільнота має змусити Росію припинити бойові дії та сісти за стіл переговорів.

Таку заяву президент Зеленський зробив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте 22 серпня 2025 року, передає 24 Канал.

Дивіться також "Буде над цим працювати": Зеленський просив Трампа вплинути на Орбана щодо ЄС

Як прокоментував Зеленський готовність до мирних переговорів?

На пресконференції обговорюються ключові питання припинення війни та надання Україні безпекових гарантій. Володимир Зеленський наголосив, що вирішення конфлікту має відбуватися на рівні глав держав, однак Росія робить усе можливе, щоб уникнути такої зустрічі.

Україна, на відміну від Росії, не ухиляється від переговорів із лідерами. Ми готові до максимальної продуктивності та сподіваємося, що наші партнери допоможуть переконати російську сторону зайняти хоча б мінімально конструктивну позицію,

– заявив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Україна відкрита до діалогу та прагне реальних результатів, тоді як Кремль, схоже, не зацікавлений у продуктивних перемовинах.

Марк Рютте, зі свого боку, під час зустрічі акцентував на важливості спільних зусиль для забезпечення безпеки України та всієї Європи.

Якими можуть бути безпекові гарантії для України?