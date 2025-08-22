Росіяни роблять все, щоб зустрічі не було, – Зеленський про готовність сторін до переговорів
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається уникнути переговорів, тоді як Україна готова до діалогу для припинення бойових дій.
- На пресконференції з Генсеком НАТО Марком Рютте Зеленський наголосив на важливості підтримки міжнародної спільноти для забезпечення безпеки України.
Україна активно шукає підтримки для посилення позицій на перемовинах. Зеленський стверджує, що міжнародна спільнота має змусити Росію припинити бойові дії та сісти за стіл переговорів.
Таку заяву президент Зеленський зробив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте 22 серпня 2025 року, передає 24 Канал.
Як прокоментував Зеленський готовність до мирних переговорів?
На пресконференції обговорюються ключові питання припинення війни та надання Україні безпекових гарантій. Володимир Зеленський наголосив, що вирішення конфлікту має відбуватися на рівні глав держав, однак Росія робить усе можливе, щоб уникнути такої зустрічі.
Україна, на відміну від Росії, не ухиляється від переговорів із лідерами. Ми готові до максимальної продуктивності та сподіваємося, що наші партнери допоможуть переконати російську сторону зайняти хоча б мінімально конструктивну позицію,
– заявив Зеленський.
Зеленський підкреслив, що Україна відкрита до діалогу та прагне реальних результатів, тоді як Кремль, схоже, не зацікавлений у продуктивних перемовинах.
Марк Рютте, зі свого боку, під час зустрічі акцентував на важливості спільних зусиль для забезпечення безпеки України та всієї Європи.
Якими можуть бути безпекові гарантії для України?
- США разом із європейськими військовими розглянули можливі гарантії безпеки для України. Серед пропозицій – відправлення європейських військ в Україну під керівництвом США, проте Росія виступає проти розміщення сил НАТО в країні.
- Очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив цинічну заяву, наголосивши, що без Москви "гарантії безпеки для України неможливі"