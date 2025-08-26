После значительного похолодания в Украину снова возвращается жара. В ближайшие дни в Киеве снова прогнозируют +30.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Будут ли заморозки и снег в Украине в последнюю неделю лета: прогноз погоды

Какой будет погода на этой неделе?

Так, 26 – 30 августа на Киевщине и в городе Киеве синоптики прогнозируют разнообразную погоду.

26 августа из-за атмосферного фронта, который будет перемещаться с северо-запада, утром и днем в Киеве ожидают кратковременный дождь. После этого на столицу поступит еще одна порция холодного воздуха.

В дальнейшем давление будет расти и будет формироваться поле повышенного давления, что обеспечит больше прояснений и отсутствие осадков до субботы включительно,

– предупредили в Укргидрометцентре.

27 – 28 августа ночи еще будут оставаться прохладными, однако днем температура постепенно будет расти. Теплее всего будет в субботу, 30 августа – тогда ожидают до +30 градусов.

Какой будет погода на этой неделе / фото Укргидрометцентра

Синоптики подытожили: вторая половина последней недели лета еще порадует киевлян погодой.

Чего ждать от погоды дальше?