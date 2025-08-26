Після значного похолодання в Україні знову повертається спека. Найближчими днями в Києві знову прогнозують +30.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода цього тижня?

Так, 26 – 30 серпня на Київщині та в місті Києві синоптики прогнозують різноманітну погоду.

26 серпня через атмосферний фронт, який переміщуватиметься з північного заходу, вранці та вдень у Києві очікують короткочасний дощ. Після цього на столицю надійде ще одна порція холодного повітря.

Надалі тиск зростатиме і формуватиметься поле підвищеного тиску, що забезпечить більше прояснень та відсутність опадів до суботи включно,

– попередили в Укргідрометцентрі.

27 – 28 серпня ночі ще залишатимуться прохолодними, проте вдень температура поступово зростатиме. Найтепліше буде у суботу, 30 серпня – тоді очікують до +30 градусів.

Якою буде погода цього тижня / фото Укргідрометцентру

Синоптики підсумували: друга половина останнього тижня літа ще порадує киян погожою погодою.

Чого чекати від погоди далі?