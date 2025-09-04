4 сентября, 17:48
"Ждем сигнала от США": Зеленский заинтриговал новым форматом защиты неба
Президент Зеленский высказался относительно противовоздушной обороны. Он заинтриговал новым форматом защиты украинского неба.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.
Что сказал Зеленский о новом формате защиты неба?
"Относительно ПВО. Мы рассматриваем один формат, мы вчера впервые говорили с Эммануэлем о таком формате, сегодня поделились с партнерами и президентом Трампом. Если мы получим положительный сигнал от США, потому что технически многое в новом формате защиты неба зависит...если мы получим от них положительный сигнал, будем рады поделиться информацией", – сказал президент.