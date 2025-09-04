"Чекаємо на сигнал від США": Зеленський заінтригував новим форматом захисту неба
- Володимир Зеленський анонсував новий формат захисту неба від атак.
- Для його реалізації Київ чекає сигнал від Вашингтона.
Президент Зеленський висловився щодо протиповітряної оборони. Він заінтригував новим форматом захисту українського неба.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.
Що сказав Зеленський про новий формат захисту неба?
Президент Володимир Зеленський анонсував новий формат захисту неба від ворожих російських атак. За словами гаранта, цим форматом сьогодні поділилися з партнерами і президентом Трампом.
Для його реалізації Київ чекає сигнал від Вашингтона.
Щодо ППО. Ми розглядаємо один формат, ми вчора вперше говорили з Еммануелем про такий формат, сьогодні поділилися з партнерами і президентом Трампом. Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно багато в новому форматі захисту неба залежить…якщо ми отримаємо від них позитивний сигнал, будемо раді поділитися інформацією,
– підкреслив президент.
Які заяви ще лунали після засідання "Коаліції охочих"?
Під час зустрічі політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Вони скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки.
Лідер Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявляв, що країни Європи готові надати Україні гарантії безпеки в день укладання мирної угоди з Росією.
Додамо, що країни-члени "Коаліції охочих" заявили про те, що вони готові постачати Україні ракети великої дальності задля зміцнення оборонних запасів країни.