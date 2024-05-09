В Москве после избиения депутатом "Единой России" умерла его жена

В Москве умерла жена депутата правящей партии "Единая Россия" Валерия Демина Анастасия. До этого она обвиняла мужа в домашнем насилии и попадала в больницу.

42-летняя Анастасия Демина скончалась в понедельник, 6 мая. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Какова причина смерти

В начале года россиянка сломала плечо и несколько месяцев страдала от боли. Как родственники рассказали полицейским, в последнее время ее состояние ухудшилось: боль усилилась, Анастасия принимала много обезболивающих и жаловалась на панические атаки.

6 мая женщина будто уснула, дети укрыли ее и пошли гулять, а когда вернулись, Демина уже не встала. Точные причины смерти должна выявить судмедэкспертиза,

– говорится в сообщении.

Депутат вернулся с фронта

Стоит отметить, что сама Демина также была депутатом от правящей партии в России Совета муниципальных депутатов округа Ростокино. В конце февраля этого года Демина обвинила своего мужа Валерия Демина, в избиении.

Муж, который вернулся из "СВО" домой в отпуск, сердился, что жена почти не занимается работой по дому из-за сломанной руки, и набросился на нее, бил и таскал за волосы. Удары мужчины лишь усугубили травму плеча. При этом сам Демин проводил время с любовницей, с которой уже познакомил детей,

– сообщают росСМИ.

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