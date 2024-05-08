На днях в Воронежской области столкнулись легковушка и автобус. Один человек погиб, девять пострадали.
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Не доехали домой
Отмечается, что "Волга", за рулем которой находился 69-летний житель села Поповка, влетел в автобус с оккупантами.
В результате удара машина взорвалась, а автобус с военными перевернулся и упал в кювет.
Водитель "Волги" погиб на месте. Еще 9 военнослужащих получили ранения – их госпитализировали.
Известно, что автобус вез 32 военных – контрактников и мобилизованных – с войны в Украине в Уфу.
В сеть попал момент ДТП. На видео видно пламя после столкновения и взрыв. Местная жительница, которая снимала инцидент, заметила, что номер от машины отлетел аж к ней на двор.
Момент столкновения в Воронежской области: смотрите видео
Автобус слетел в кювет: смотрите видео
ДТП в России: последние случаи
- В центре Москвы автомобиль росгвардии попал в ДТП. Оккупанты сбили 50-летнюю женщину. Как сообщили в сети, авто с оккупантами якобы пыталось избежать столкновения с такси, которое резко изменило полосу. После этого внедорожник вылетел на тротуар, сбил 50-летнюю женщину и врезался в столб.
- В Ярославской области поезд столкнулся с рейсовым автобусом. По меньшей мере 7 человек погибли. Как оказалось, диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Именно он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы.
- В Смоленской области рухнул Панинский мост, когда по нему двигались две машины – грузовик и легковушка. Четыре пролета обвалились над железнодорожными путями. В результате падения моста одна женщина, которая находилась в легковом авто, погибла. Еще 6 человек ранены, 5 госпитализировали.
- СМИ писали, что погибшая женщина ехала за ребенком в детский сад. Ее муж воюет за Путина в Украине.