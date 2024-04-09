Об этом пишут лишь некоторые российские телеграм-каналы, а прокремлевские СМИ – молчат и не упоминают инцидент. Также ДТП не комментируют официальные представители власти или росгвардии, передает 24 Канал.

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Росгвардия устроила серьезное ДТП в Москве

В российских телеграм-каналах распространяется информация, что в центре Москвы внедорожник росгвардии попал в серьезное ДТП. В сети также публикуют кадры с места событий.

ДТП с участием росгвардии в центре Москвы: смотрите видео

В сети пишут, что авария произошла на улице Большая Лубянка. Автомобиль росгвардии якобы избегал столкновения с такси, которое резко сменило полосу. После этого внедорожник вылетел на тротуар, сбил 50-летнюю женщину и врезался в столб.

Авария в Москве: смотрите видео

Сообщают, что женщина, которую сбили российские военные, в сознании – ей оказывают помощь. На месте также работают экстренные службы, однако никто не комментирует ситуацию.

В Смоленской области "устал" мост с автомобилями

В Вязьме, что в Смоленской области, 8 апреля упал Панинский мост. Обвал произошел во время движения автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что один грузовик и легковой автомобиль упали вместе с конструкцией моста.

Местные жители утверждают, что обвалились четыре пролета, проходивших над железнодорожными путями. Движение поездов на перегоне Вязьма – Семлево остановлено. Также обломки повредили газовую трубу и оборвали провода электросетей. Подачу газа перекрыли, взрыва и пожара удалось избежать.

Что стало причиной обвала конструкции – неизвестно. Местные власти заявляют, что это могло произойти из-за "возраста конструкции". Мост давно нуждался в ремонте, однако власти никак не проводили его.

Известно, что в результате обвала погибла женщина, которая была в легковом автомобиле, который упал вместе с мостом. Также известно о 6 пострадавших.