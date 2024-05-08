На днях у Воронезькій області зіткнулися легковик та автобус. Один чоловік загинув, дев'ять постраждали.

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Не доїхали додому

Зазначається, що "Волга", за кермом якої перебував 69-річний житель села Попівка, влетів в автобус з окупантами.

Внаслідок удару автівка вибухнула, а автобус із військовими перекинувся та впав у кювет.

Водій "Волги" загинув на місці. Ще 9 військовослужбовців отримали поранення – їх госпіталізували.

Відомо, що автобус віз 32 військових – контрактників та мобілізованих – з війни в Україні до Уфи.

У мережу потрапив момент ДТП. На відео видно полум'я після зіткнення та вибух. Місцева мешканка, яка фільмувала інцидент, зауважила, що номер від машини відлетів аж на її подвір'я.

Момент зіткнення у Воронезькій області: дивіться відео

Автобус злетів у кювет: дивіться відео

ДТП у Росії: останні випадки