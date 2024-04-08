Цьогорічна весна стала періодом викриття недолугості та бездіяльності російської влади. Як сніг зійшов із землі, так і впали маски з обличь тамтешніх посадовців. Тим часом, як в Оренбурзькій області прорвало дамбу на річці Урал і затопило низку населених пунктів, на Смоленщині завалився автомобільний міст.

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У Вязьмі впав міст з автівками

Як повідомляють росЗМІ, у Вязьмі, що у Смоленській області, впав Панінський міст, коли по ньому рухалися дві машини – вантажівка та легковик.

За словами місцевих, обвалилися чотири прольоти, що проходили над залізничними коліями. Рух поїздів на перегоні Вязьма – Сємлєво зупинено.

Також уламки пошкодили газову трубу та обірвали дроти електромереж. Подачу газу перекрили, вибуху та пожежі вдалося уникнути.

Скільки людей постраждало

Попередньо, внаслідок падіння конструкції одна жінка, яка перебувала у легковому авто, загинула. Ще 6 людей поранені, 5 госпіталізували. Серед них – водії обох машин. Керманич вантажівки перебуває у важкому стані. Крім того, серед постраждалих є дитина 2010 року народження.

ЗМІ пишуть, що загибла жінка їхала за дитиною до дитячого садка. Її чоловік воює за Путіна в Україні.

Міст був "поважного віку"

Панінський міст, що поєднує центр Вязьми з промисловими мікрорайонами Московський та Ювілейний, а також із селищем Вязьма-Брянська, міг впасти через старість. Відомо, що його збудували ще у 1980 році. У 2018 році влада обіцяла провести капітальний ремонт дорожнього покриття. Для цього мали виділити близько 10 мільйонів рублів ( приблизно 110 тисяч доларів).

Місцеві жителі неодноразово зверталися до органів влади із проханнями відремонтувати шляхопроводи. Через шість років скарг справа мала зрушити з мертвої точки – готувався аукціон на проведення ремонтних робіт. Втім, міст не "дотерпів".

Крім того, у 2023 році Панініський міст мали обстежити. На цю справу було виділено 1,5 мільйона рублів.

Кадри з місця ДТП у Смоленській області / Фото соцмережі

Нещодавно смертельна аварія сталася у Ярославській області. Там потяг зіткнувся з рейсовим автобусом.