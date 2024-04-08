Нині є застереження про те, що окупанти обирають Харків, як потенційну ціль для чергового витка наземного наступу. У розмові з 24 Каналом керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук оцінив потенційні ризики.

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Підступні наміри ворога

Основна ділянка наступу – Донецький напрямок від Бахмуту на півночі до Новопавлівки на півдні. Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка – ділянка, на якій ворог продовжує наступальні дії.

Можна скласти нескладну статистику зведень Генерального штабу й зрозуміти, де точаться найжорстокіші бої. Те, що противник не прорвав нашу оборону, а тільки просунувся це не недолік росіян, а заслуга наших воїнів,

– зауважив Лакійчук.

Задум Росії – прорив української оборони й вихід на оперативний простір в тил наших військ. Тож, коли говорять про перспективи російського наступу, то основним напрямком удару досі залишається Донецький напрямок. Підставою для потенційного літнього наступу є накопичення резервів ворога в тилу та стратегічне їх розгортання.

Зверніть увагу! Очільник ГУР Кирило Буданов сказав, що вже влітку Росія може почати наступ на Донбасі.

Приблизно можна порахувати, що 100 – 150 тисяч особового складу їм потрібно для відновлення поточного некомплекту під час наступальної операції на Донеччині. Нині ворог формує та тренує два військових округи на східному Сибіру.

Чи будуть вони нависати, як анонсує Путін на північному фланзі НАТО, чи будуть спрямовані на український фронт, поки що ми не можемо говорити. Про це можна буде говорити, коли відбудеться формування угруповань військ на тих чи інших ділянках фронту. Поки цього не відбувається, тому складно прогнозувати, чи буде наступ на Харків,

– мовив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI".

Найбільш ймовірно та раціонально, що ворог продовжуватиме наступ на Донецькому напрямку. Тому зараз Україна змушена збирати всі свої резерви та перекидати війська з інших напрямків на напрямок можливого прориву.

Однак тоді оголюються інші фланги й при суттєвій перевазі в особовому складі росіяни можуть наважитися на розширення лінії фронту, зокрема й для ударів на нових напрямках, наприклад, на Харківському чи Сумському, або навіть спробують повторити штурм Києва з території Білорусі.

"Цього виключати не можна, але такий розвиток подій можливий тільки за умови, якщо росіянам вдасться досягнути стратегічного успіху на тих ділянках фронту, де вони, наступають зараз", – додав Лакійчук.

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