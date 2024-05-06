У россиян появился новый герой захватнической войны. Им стал бывший режиссер детской развлекательной программы “Ералаш” Илья Белостоцкий, об этом со ссылкой на пропагандистские СМИ сообщает 24 Канал.
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Карьера оккупанта: изнасиловал ребенка, заключил контракт, герой "СВО"
На войне оккупант служит медиком в штурмовом отряде. Контракт с минобороны педофил заключил осенью 2023 года, когда до окончания срока в колонии ему оставалось сидеть более 2 лет. Приказом главаря России Путина преступника наградили государственной наградой – медалью "За спасение тех, кто погибал".
По российским "законам" теперь он освобожден от наказания и с него снята судимость. Об этом сам Белостоцкий с радостью рассказал вражеским СМИ.
В ноябре 2022 года Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии строгого режима за то, что в 2018 году он в своей квартире в Москве надругался над знакомым 13-летним подростком. Однако позже московский "суд" переквалифицировал обвинение на развратные действия (смягчил статью), и Белостоцкого приговорили к 6,5 годам колонии общего режима. Он не признал вины, заявив, что на мальчика надавили во время следствия.
Какие еще преступники служат в армии оккупантов
- Каннибал, который убил мужчину и съел его сердце, подписал контракт и теперь служит в "Шторм V". Россиянин должен был отбывать срок в течение 25 лет, однако теперь он воюет против Украины.
- О "герое сво" пишут российские СМИ. Более того, подписал контракт с российским минобороны не только он, а и его "товарищ" – маньяк, который расчленил 2 женщин.
- Также в России недавно схватили подозреваемого в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. По данным росСМИ его задержали при попытке выехать на войну против нашего государства.
- В последнее время в России участились случаи, когда захватчики возвращаясь домой убивали своих сограждан. По данным российских СМИ, в течение двух последних лет, пока продолжается полномасштабная война, захватчики, которые уже успели вернуться домой, убили на территории страны-агрессора по меньшей мере 107 человек.
- Более того, около 100 россиян в результате преступлений "российских героев" получили тяжелые травмы. Свои подсчеты журналисты провели, ориентируясь на сообщения в СМИ и на данные судебных картотек.