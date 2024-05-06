У россиян появился новый герой захватнической войны. Им стал бывший режиссер детской развлекательной программы “Ералаш” Илья Белостоцкий, об этом со ссылкой на пропагандистские СМИ сообщает 24 Канал.

Читайте также: "Пусть посмотрит, куда закапывали людей": Усик пообещал показать главе МОК преступления россиян

Карьера оккупанта: изнасиловал ребенка, заключил контракт, герой "СВО"

На войне оккупант служит медиком в штурмовом отряде. Контракт с минобороны педофил заключил осенью 2023 года, когда до окончания срока в колонии ему оставалось сидеть более 2 лет. Приказом главаря России Путина преступника наградили государственной наградой – медалью "За спасение тех, кто погибал".

По российским "законам" теперь он освобожден от наказания и с него снята судимость. Об этом сам Белостоцкий с радостью рассказал вражеским СМИ.

В ноябре 2022 года Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии строгого режима за то, что в 2018 году он в своей квартире в Москве надругался над знакомым 13-летним подростком. Однако позже московский "суд" переквалифицировал обвинение на развратные действия (смягчил статью), и Белостоцкого приговорили к 6,5 годам колонии общего режима. Он не признал вины, заявив, что на мальчика надавили во время следствия.

Какие еще преступники служат в армии оккупантов