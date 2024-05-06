У росіян з'явився новий герой загарбницької війни. Ним став колишній режисер дитячої розважальної програми "Єралаш" Ілья Бєлостоцкій, про це з посиланням на пропагандистські ЗМІ повідомляє 24 Канал.

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Кар'єра окупанта: зґвалтував дитину, уклав контракт, герой "СВО"

На війні окупант служить медиком у штурмовому загоні. Контракт із міноборони педофіл уклав восени 2023 року, коли до закінчення терміну в колонії йому залишалося сидіти більше 2 років. Наказом ватажка Росії Путіна злочинця нагородили державною нагородою – медаллю "За порятунок тих, хто гинув".

За російськими "законами" тепер він звільнений від покарання і з нього знята судимість. Про це сам Бєлостоцкій з радістю розповів ворожим ЗМІ.

У листопаді 2022 року Бєлостоцкого засудили до 14 років колонії суворого режиму за те, що у 2018 році він у своїй квартирі в Москві поглумився над знайомим 13-річним підлітком. Однак пізніше московський "суд" перекваліфікував звинувачення на розпусні дії (пом'якшив статтю), і Білостоцького засудили до 6,5 років колонії загального режиму. Він не визнав провини, заявивши, що на хлопчика натиснули під час слідства.

Які ще злочинці служать в армії окупантів