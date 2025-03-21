Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук розповіла, що на розгляд Уряду внесено проєкт змін до Постанови №932, який спрощує взяття на військовий облік українців за кордоном. Про це пише 24 Канал із посиланням на її допис в телеграмі.

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Що передбачає постанова

За її словами, таке рішення дозволить консульствам і відділенням ДП "Документ" видавати паспорти та інші документи десяткам тисяч наших громадян, які перебувають за межами України.

Дякую ДМС, Міноборони та Секретаріату Кабміну за оперативне напрацювання нормативних змін,

– підсумувала вона.

Раніше стало відомо, що Міноборони України готує проєкт постанови, яка дозволить українцям за кордоном віком від 18 до 60 років ставати на військовий облік дистанційно.

Рішення ухвалено на міжвідомчій нараді, і зараз така можливість доступна лише для громадян віком від 18 до 25 років.