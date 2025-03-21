Що таке газовимірювальна станція "Суджа", що про неї відомо та де розташований об'єкт – повідомляє 24 Канал.

До теми Світло, наче вдень: на Курщині масштабна пожежа на газовимірювальній станції "Суджа"

Удар по ГТС "Суджа"

У ніч проти 21 березня на газовимірювальній станції "Суджа" спалахнула пожежа. Вогонь був настільки масштабним, що заграву бачили у сусідній Бєлгородській області та на кордоні з Сумщиною.

Російські так звані "воєнкори" відразу звинуватили Україну в атаці на ГВС "Суджа". Однак у Генштабі ЗСУ відкинули усі звинувачення та наголосили, що по об'єкту вдарили саме російські військові. У відомстві зауважили, що такі звинувачення є безпідставними та звучать, як спроба дискредитації України.

Зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами. Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією – обстріляв цей об'єкт з артилерії,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що обстріл газовимірювальної станції "Суджа" – це одна з перших інформаційних операцій проти України зі звинуваченням у зриві припинення вогню, якого Росія сама не дотримується з першого ж дня.

Коваленко вважає що така спроба дискредитації є частиною інформаційної операції Росії. У ЦПД наголосили, що Кремль і не планував припиняти вогонь, а натомість – прагне перемогти в західному інфополі й звинуватити Україну.

"Такого буде ще багато, інформаційно маємо виграти", – додав Коваленко.

Що таке газовимірювальна станція "Суджа"

У Курській області розташована газовимірювальна станція "Суджа". Вона є частиною магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород. Це ключовий та маршрут транзиту російського газу до країн Європи через Україну.

Для довідки. ГТС та ГВС – поняття різні, але є частиною однієї інфраструктури. ГТС – це газотранспортна система, яка забезпечує транспортування природного газу. ГВС – це газовимірювальна станція на газотранспортній системі, яка вимірює та контролює показники газу. Відтак, газорозподільча станція – це частина ГТС.

Газопровід Уренгой – Помари – Ужгород / Інфографіка "Радіо Свобода"

Так, фактично ГТС "Суджа" є прикордонним пунктом для газу з Росії. Як пишуть у ЗМІ, паливо потрапляло до газотранспортної системи України, а потім – до Словаччини, Чехії та Австрії. Лише у 2023 році через цю станцію було прокачано близько 14,65 мільярда кубометрів газу. Це близько половини всього російського газового експорту до Європи.

Газовимірювальна станція – це об'єкт, на якому відбувається вимірювання кількості та визначення якості природного газу, який передається транзитом через газопровід. До початку повномасштабної війни облік газу, який надходив в Україну, відбувався на 9 ГВС, однак після 24 лютого 2022 року "Суджа" лишилася єдиною станцією, яка продовжувала роботу.

ГВС "Суджа" у Курській області / Фото з росЗМІ

Після початку операції ЗСУ в Курській області до ГВС "Суджа" було чимало уваги, адже, фактично, вона опинилася під контролем Сил оборони. Тоді припускали, що Україна може перекрити "вентиль газу", але цього не сталося. Жодних повідомлень про те, щоб відбувалася зупинка транзиту газу не було.

Надходження газу до Європи відбулося 1 січня 2025 року, коли Україна зупинила весь транзит російського газу через свою територію. До цього часу країни Європи продовжували отримувати газ, попри операцію ЗСУ у Курській області.

Де розташована ГВС "Суджа"

Газовимірювальна станція "Суджа" розташована за 600 метрів від українського кордону – поблизу однойменного пункту пропуску. Після Курської області газопровід заходить у Сумську область і тягнеться до Ужгорода.

ГВС "Суджа": де розташована на карті

Росія відправляла військових через газопровід

Коли російська армія почала активні наступальні дії у Курській області, то використала магістральний трубопровід для перекидання власних сил. Так, військове керівництво відправляло солдатів у трубопровід, аби ті заходили в тил українських військових на Курщині.

У мережі повідомляли, що окупанти йшли газопроводом пішки близько 12 кілометрів, щоб дістатися Суджі та вийти у тил Збройних Сил України. Однак українські захисники вчасно виявили сили противника та завдали удару.

Як росіяни використовували газопровід: дивіться відео

Росіяни неодноразово обстрілювали ГВС "Суджа"

Після того, як ЗСУ почали операцію у Курській області, російська армія неодноразово била по власному об'єкту критичної інфраструктури. Так, 12 серпня 2024 року російська служба "Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки, на яких було зафіксовано пошкодження ГВС "Суджа".

У ЗМІ писали, що одні пошкодження з'явилися у ніч з 9 на 10 серпня, а інші – з 10 на 11. Пізніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російська армія скидала авіабомби на прикордонну територію, й під ударом опинився об'єкт "Газпрому".

Пошкодження, які зафіксували супутники: дивіться відео

Саме руйнування після серпневих обстрілів зафіксували фотографи та журналісти з усього світу. Тоді було пошкоджено адміністративну будівлю та один з майданчиків, на якому було встановлено газовимірювальне обладнання.

ГВС "Суджа" після обстрілів у серпні 2024 / Фото Getty Images

За три дні після того російська армія повторно вдарила по ГВС "Суджа" керованими авіабомбами.