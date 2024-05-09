У Москві після побиття депутатом "Єдиної Росії" померла його дружина
У Москві померла дружина депутата правлячої партії "Єдина Росія" Валєрія Дьоміна Анастасія. До цього вона звинувачувала чоловіка в домашньому насильстві та потрапляла до лікарні.
42-річна Анастасія Дьоміна померла в понеділок, 6 травня. Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає 24 Канал.
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Яка причина смерті
На початку року росіянка зламала плече і кілька місяців страждала від болю. Як родичі розповіли поліцейським, останнім часом її стан погіршився: біль посилився, Анастасія приймала багато знеболювальних і скаржилася на панічні атаки.
6 травня жінка ніби заснула, діти вкрили її та пішли гуляти, а коли повернулися, Дьоміна вже не встала. Точні причини смерті має виявити судмедекспертиза,
– йдеться у повідомленні.
Депутат повернувся з фронту
Варто зазначити, що сама Дьоміна також була депутатом від правлячої партії в Росії Ради муніципальних депутатів округу Ростокіно. Наприкінці лютого цього року Дьоміна звинуватила свого чоловіка Валєрія Дьоміна, у побитті.
Чоловік, який повернувся з "СВО" додому у відпустку, сердився, що дружина майже не займається роботою по дому через зламану руку, і накинувся на неї, бив і тягав за волосся. Удари чоловіка лише посилили травму плеча. При цьому сам Дьомін проводив час із коханкою, з якою вже познайомив дітей,
– повідомляють росЗМІ.
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- У центрі Москви автомобіль росгвардії потрапив у ДТП. Окупанти збили 50-річну жінку. Як повідомили у мережі, авто з окупантами начебто намагалося уникнути зіткнення з таксі, яке різко змінило смугу. Після цього позашляховик вилетів на тротуар, збив 50-річну жінку та врізався у стовп.