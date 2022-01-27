Женщина позвонила, видела парня с оружием: в МВД рассказали о задержании стрелка Рябчука
Источник:24 канал
Артема Рябчука, который расстрелял нацгвардейцев 27 января, удалось задержать через несколько часов после масштабного убийства. В этом помогла местная жительница, позвонив в полицию.
Об этом в эфире 24 канала рассказала пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Алена Матвеева. Женщина, вероятнее всего, не знала, что парень совершил жестокое преступление – она лишь сообщила, что он вооружен.
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Патрульные полицейские сразу же прибыли на вызов.
Позвонила женщина, сказала, что видит военнослужащего с оружием, и попросила приехать. Прибыли патрульные полицейские, они его задержали,
– заявила пресс-секретарь МВД.
Она отметила, что делом занимается Государственное бюро расследований, а потому в МВД его комментировать не могут.Важно! Рябчук заявил, что сам попросил позвонить в полицию, потому что решил сдаться.
Спикер МВД рассказала детали задержания Рябчука: смотрите видео 24 канала
Трагедия на "Южмаше": что известно
- Убийство произошло около 3:40 утра 27 января.
- 21-летний Артемий Рябков – солдат срочной службы. Он открыл огонь по людям во время выдачи оружия. В результате нападения погибли 5 человек: 4 военных и гражданская женщина.
- Кроме жертв, есть еще 5 раненых людей. Среди них – 22-летняя военная, которая потеряла 3 литра крови.
- Рябчука задержали в Подгородном Днепропетровской области.
- Нардеп Юлия Яцин рассказала, что 2 месяца назад Рябчука признали "стукачом", после чего он был жертвою буллинга.