Жінка подзвонила, бачила хлопця зі зброєю: у МВС розповіли про затримання стрілка Рябчука

Артема Рябчука, який розстріляв нацгвардійців 27 січня, вдалося затримати через кілька годин після масштабного вбивства. У цьому допомогла місцева мешканка, подзвонивши у поліцію.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла речниця Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва. Жінка, найімовірніше, не знала, що хлопець вчинив жорстокий злочин – вона лише повідомила, що він озброєний.

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Патрульні поліцейські одразу ж прибули на виклик.

Зателефонувала жінка і сказала, що бачить військовослужбовця зі зброєю і попросила приїхати. Прибули патрульні поліцейські, вони його затримали,

– заявила речниця МВС.

Вона зазначила, що справою займається Державне бюро розслідувань, а тому у МВС її коментувати не можуть.

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