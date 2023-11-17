С ребенком на руках: в Днепре 29-летняя женщина выпала с балкона многоэтажки
Источник:Днепр Оперативный
В Днепре 29-летняя местная жительница, вероятно, выпрыгнула с балкона многоэтажки вместе с ребенком на руках. Доподлинно неизвестно, был ли инцидент несчастным случаем, ведь есть склоняющие к версии о самоубийстве детали.
Полиция расследует дело и устанавливает все подробности инцидента. Следует отметить, что женщина погибла в результате полученных травм.
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Детали жуткого инцидента
Сообщается, что в Днепре местная жительница с 5-летним ребенком на руках выпрыгнула с балкона на 12 этаже многоэтажного дома. Инцидент произошел 16 ноября около 18 вечера на улице Менахем-Мэндл Шнеерсон.
На балконе, откуда женщина упала, стоял стул – с его помощью, вероятно, она перелезла через изгородь. Жительница погибла сразу от полученных травм. Ребенка же остался жив, однако получил многочисленные повреждения. С помощью лестницы спасатели спустили малыша с козырька подъезда и направили в больницу.Обратите внимание! 24 Канал пытается оперативно связаться с полицией для уточнения информации.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. На месте продолжаются следственные действия.
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