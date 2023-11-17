З дитиною на руках: у Дніпрі 29-річна жінка випала з балкону багатоповерхівки
Джерело:Дніпро Оперативний
У Дніпрі 29-річна місцева мешканка, ймовірно, вистрибнула з балкону багатоповерхівки разом з дитиною на руках. Достеменно невідомо, чи був інцидент нещасним випадком, адже є деталі, що схиляють до версії про самогубство.
Поліція розслідує справу та встановлює всі деталі інциденту. Варто зазначити, що жінка загинула внаслідок отриманих травм.
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Деталі моторошного інциденту
Повідомляється, у Дніпрі місцева мешканка з 5-річною дитиною на руках вистрибнула з балкону на 12 поверсі багатоповерхового будинку. Інцидент стався 16 листопада близько 18 вечора на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона.
На балконі, звідки жінка впала, стояв стілець – за його допомогою, ймовірно, вона перелізла через огорожу. Жителька загинула одразу від отриманих травм. Дитину ж лишилася жива, проте отримала численні пошкодження. За допомогою драбини рятувальники спустили малечу з козирка підʼїзду та направили до лікарні.Зверніть увагу! 24 Канал намагається оперативно зв'язатися з поліцією для уточнення інформації.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії. На місці тривають слідчі дії.
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