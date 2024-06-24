Женщине, которую подозревают в убийстве дочери в Кривом Роге, избрали меру пресечения

24 июня 2024, 17:43
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Источник:

Суспильное Днепр

Еще 22 июня в Кривом Роге мертвой нашли 10-летнюю Дарью. В убийстве подозревают мать девочки. Теперь ей избрали меру пресечения.

В начале заседания, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты. Судебное заседание проводили в закрытом режиме. Журналистов попросили покинуть зал суда.

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Какую меру пресечения избрали подозреваемой

Как выяснилось, женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Таким образом, он продлится до 28 августа 2024 года.

Накануне правоохранители раскрыли жестокое преступление 40-летней жительницы Кривого Рога, которое она совершила в отношении собственного ребенка.

Что известно об убийстве 10-летней Дарьи

  • 23 июня в Кривом Роге нашли убитую 10-летнюю Дарью Шевченко, которую разыскивали 2 суток. Как пишут в СМИ, тело ребенка обнаружили закопанным в одном из районов города. 
  • В местных СМИ говорили, что под подозрением в убийстве девочки могла быть и ее мать. В истории поиска браузера женщины обнаружили поисковые запросы на темы: "как убрать трупную вонь", "какой цемент выбрать", "история Амины Менго", "ядовитые грибы и лекарства".
  • Позже стало известно, что у девочки были сложные отношения с мамой. Журналисты "Свои", ссылаясь на собственные источники, пишут, что в апреле Дарья пыталась покончить с собой. 
  • Позже в Национальной полиции Украины рассказали, что несколько дней мать Дарины пыталась запутать следствие, чтобы скрыть содеянное. По данным правоохранителей, женщина жестоко расправилась над собственной дочерью.

Автор: Маргарита Волошина