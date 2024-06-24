Женщине, которую подозревают в убийстве дочери в Кривом Роге, избрали меру пресечения
24 июня 2024, 17:43Читати новину українською
Источник:Суспильное Днепр
Еще 22 июня в Кривом Роге мертвой нашли 10-летнюю Дарью. В убийстве подозревают мать девочки. Теперь ей избрали меру пресечения.
В начале заседания, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты. Судебное заседание проводили в закрытом режиме. Журналистов попросили покинуть зал суда.
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Какую меру пресечения избрали подозреваемой
Как выяснилось, женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Таким образом, он продлится до 28 августа 2024 года.
Накануне правоохранители раскрыли жестокое преступление 40-летней жительницы Кривого Рога, которое она совершила в отношении собственного ребенка.
Что известно об убийстве 10-летней Дарьи
- 23 июня в Кривом Роге нашли убитую 10-летнюю Дарью Шевченко, которую разыскивали 2 суток. Как пишут в СМИ, тело ребенка обнаружили закопанным в одном из районов города.
- В местных СМИ говорили, что под подозрением в убийстве девочки могла быть и ее мать. В истории поиска браузера женщины обнаружили поисковые запросы на темы: "как убрать трупную вонь", "какой цемент выбрать", "история Амины Менго", "ядовитые грибы и лекарства".
- Позже стало известно, что у девочки были сложные отношения с мамой. Журналисты "Свои", ссылаясь на собственные источники, пишут, что в апреле Дарья пыталась покончить с собой.
- Позже в Национальной полиции Украины рассказали, что несколько дней мать Дарины пыталась запутать следствие, чтобы скрыть содеянное. По данным правоохранителей, женщина жестоко расправилась над собственной дочерью.