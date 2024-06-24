Жінці, яку підозрюють у вбивстві доньки у Кривому Розі, обрали запобіжний захід

Ще 22 червня у Кривому Розі мертвою знайшли 10-річну Дарину. У вбивстві підозрюють мати дівчинки. Наразі їй обрали запобіжний захід.

На початку засідання, суд задовольнив клопотання сторони захисту. Судове засідання проводили у закритому режимі. Журналістів попросили покинути залу суду.

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Який запобіжний захід обрали підозрюваній

Як з'ясувалося, жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Таким чином він триватиме до 28 серпня 2024 року.

Що відомо про вбивство 10-річної Дарини