Жінці, яку підозрюють у вбивстві доньки у Кривому Розі, обрали запобіжний захід
24 червня 2024, 17:43Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Дніпро
Ще 22 червня у Кривому Розі мертвою знайшли 10-річну Дарину. У вбивстві підозрюють мати дівчинки. Наразі їй обрали запобіжний захід.
На початку засідання, суд задовольнив клопотання сторони захисту. Судове засідання проводили у закритому режимі. Журналістів попросили покинути залу суду.
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Який запобіжний захід обрали підозрюваній
Як з'ясувалося, жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Таким чином він триватиме до 28 серпня 2024 року.
Що відомо про вбивство 10-річної Дарини
- 23 червня у Кривому Розі знайшли вбитою 10-річну Дарину Шевченко, яку розшукували 2 доби. Як пишуть у ЗМІ, тіло дитини знайшли закопаним в одному з районів міста. Раніше у мережі повідомляли, що дівчинка вийшла з дому 20 червня близько 14:00 й не повернулася.
- У місцевих ЗМІ казали, що під підозрою у вбивстві дівчинки могла бути і її мати. Адже, як стверджували журналісти, в історії пошуку браузера жінки виявили пошукові запити на теми: "як прибрати трупний сморід", "який цемент обрати", "історія Аміни Менго", "отруйні гриби та ліки".
- Пізніше стало відомо, що дівчинка мала складні стосунки з мамою. Журналісти "Свої", посилаючись на власні джерела, пишуть, що у квітні Дарина намагалася вкоротити собі віку. Після цього дитина потрапила до психіатричної лікарні, де проходила лікування.
- Пізніше у Національній поліції України розповіли, що кілька днів мати Дарини намагалася заплутати слідство, аби приховати скоєне. За даними правоохоронців, жінка жорстоко розправилася над власною донькою, поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погреба та залила бетоном.