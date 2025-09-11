В последние годы в Украине наблюдается теплая и малоснежная зима. В будущем зима станет еще короче.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

Смотрите также Ударят ли заморозки: прогноз ночных и дневных температур на неделе

Какой будет зима в будущем?

Как отметила Вера Балабух, сейчас зима стала значительно теплее и короче, чем была еще 20 – 30 лет назад. Ожидается, что этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем. Особенно он усилится во второй половине 21 века.

Но это не значит, что у нас больше не будет сильных морозов и снегопадов. Такие явления также возможны и будут наблюдаться, однако значительно реже, чем раньше,

– указала метеоролог.

Балабух отметила, что погода зимой уже сейчас напоминает то ли весну, то ли осень, ведь температура воздуха довольно часто находится в пределах 0 градусов, а устойчивого снежного покрова не образуется. Однако совсем снежные зимы не исчезнут.

"Мы расположены в умеренном климатическом поясе, поэтому дыхание Арктики будем чувствовать. Но их повторяемость уменьшится", – указала она.

Чего ждать от погоды в этом году?