Чи зникнуть сніжні зими: метеорологиня спрогнозувала клімат в Україні
- Метеорологиня Віра Балабух прогнозує, що зими в Україні стануть ще теплішими та коротшими, особливо у другій половині 21 століття.
- Хоча сильні морози та снігопади все ще можливі, їхня частота значно зменшиться, а погода взимку все частіше нагадуватиме весну чи осінь.
Останніми роками в Україні спостерігається тепла та малосніжна зима. У майбутньому зима стане ще коротшою.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.
Якою буде зима у майбутньому?
Як зауважила Віра Балабух, зараз зима стала значно теплішою і коротшою, ніж була ще 20 – 30 років тому. Очікується, що цей процес триватиме і надалі. Особливо він посилиться у другій половині 21 століття.
Але це не значить, що у нас більше не буде сильних морозів і снігопадів. Такі явища також можливі й будуть спостерігатися, однак значно рідше, ніж раніше,
– вказала метеорологиня.
Балабух зауважила, що погода взимку уже зараз нагадує чи то весну, чи то осінь, адже температура повітря досить часто перебуває в межах 0 градусів, а стійкого снігового покриву не утворюється. Проте зовсім сніжні зими не зникнуть.
"Ми розташовані у помірному кліматичному поясі, то ж подих Арктики відчуватимемо. Але їхня повторюваність зменшиться", – вказала вона.
Чого чекати від погоди цього року?
Віра Балабух очікує, що протягом цієї осені переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму.
Стосовно бабиного літа, то такі процеси можливі й у цьому році, проте коли це відбудеться і скільки може бути таких періодів – зараз сказати важко.
У відповідь на питання, чи ймовірний сніг уже незабаром, Балабух зазначала, що це можливо, особливо на високогір'ї Карпат. Це досить типове явище для цього періоду.