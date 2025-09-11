Останніми роками в Україні спостерігається тепла та малосніжна зима. У майбутньому зима стане ще коротшою.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

Якою буде зима у майбутньому?

Як зауважила Віра Балабух, зараз зима стала значно теплішою і коротшою, ніж була ще 20 – 30 років тому. Очікується, що цей процес триватиме і надалі. Особливо він посилиться у другій половині 21 століття.

Але це не значить, що у нас більше не буде сильних морозів і снігопадів. Такі явища також можливі й будуть спостерігатися, однак значно рідше, ніж раніше,

– вказала метеорологиня.

Балабух зауважила, що погода взимку уже зараз нагадує чи то весну, чи то осінь, адже температура повітря досить часто перебуває в межах 0 градусів, а стійкого снігового покриву не утворюється. Проте зовсім сніжні зими не зникнуть.

"Ми розташовані у помірному кліматичному поясі, то ж подих Арктики відчуватимемо. Але їхня повторюваність зменшиться", – вказала вона.

Чого чекати від погоди цього року?