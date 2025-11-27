Женщина с российским паспортом хотела получить "Зимнюю поддержку": Укрпочта пошутила над ситуацией
В сети распространили видео, на котором женщина якобы с российским паспортом пришла в отделение Укрпочты, чтобы получить 1000 гривен. Генеральный директор компании Игорь Смелянский прокомментировал ситуацию.
Он заявил, что женщина, которую сфотографировали якобы с российским паспортом в очереди за "Зимней поддержкой" в почтовом отделении Днепра, на самом деле является "агентом, вернувшейся с задания". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Смелянского.
Что говорят в Укрпочте о женщине с якобы российским паспортом?
По словам Смелянского, в компании "провели срочное расследование", по результатам которого выяснилось, что женщина является "агентом, которая вернулась с задания и еще не успела достать паспорт Украины с обложки".
По состоянию на сейчас ситуация исправлена, и заявка на получение 1000 гривен оформлена в соответствии с уставом и нормами закона,
– сообщил Смелянский.
Женщина с якобы российским паспортом хотела получить 1000 гривен / Фото из телеграм-канала
Как можно получить 1000 гривен от государства?
Программа "Зимняя 1000" предоставляет единовременную выплату всем украинцам, достигшим 18 лет, и родителям несовершеннолетних детей. Однако только при условии, если они находятся на территории Украины.
Подача заявлений через приложение Дія началось 15 ноября и продлится до 24 декабря 2025 года. Воспользоваться выплатой можно до 30 июня 2026 года.
Средства разрешается использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, транспортных билетов или других товаров украинского производства. Также эти деньги можно перевести на поддержку Сил обороны.