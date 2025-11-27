Укр Рус
Жінка з російським паспортом хотіла отримати "Зимову підтримку": в Укрпошті пояснили ситуацію
27 листопада, 21:07
2

Жінка з російським паспортом хотіла отримати "Зимову підтримку": Укрпошта пожартувала з ситуації

Надія Батюк
Основні тези
  • Жінка з російським паспортом виявилася агенткою, яка повернулася із завдання, і ще не встигла дістати паспорт України.
  • Після розслідування ситуацію виправлено, і заявка на отримання 1000 гривень оформлена відповідно до закону.

У мережі поширили відео, на якому жінка нібито з російським паспортом прийшла до відділення Укрпошти, щоб отримати 1000 гривень. Генеральний директор компанії Ігор Смілянський прокоментував ситуацію.

Він заявив, що жінка, яку сфотографували нібито з російським паспортом у черзі по "Зимову підтримку" в поштовому відділенні Дніпра, насправді є "агенткою, що повернулась із завдання". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Смілянського.

Що кажуть в Укрпошті про жінку з нібито російським паспортом?

За словами Смілянського, у компанії "провели термінове розслідування", за результатами якого з’ясувалося, що жінка є "агенткою, яка повернулась із завдання і ще не встигла дістати паспорт України з обкладинки". 

Станом на зараз ситуацію виправлено, і заявка на отримання 1000 гривень оформлена відповідно до уставу та норм закону,
 – повідомив Смілянський.


Жінка з нібито російським паспортом хотіла отримати 1000 гривень / Фото з телеграм-каналу

Як можна отримати 1000 гривень від держави?

  • Програма "Зимова 1000" надає одноразову виплату всім українцям, які досягли 18 років, та батькам неповнолітніх дітей. Однак лише за умови, якщо вони перебувають на території України.

  • Подання заяв через застосунок Дія розпочалося 15 листопада і триватиме до 24 грудня 2025 року. Скористатись виплатою можна до 30 червня 2026 року.

  • Кошти дозволяється використовувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, транспортних квитків чи інших товарів українського виробництва. Також ці гроші можна переказати на підтримку Сил оборони.