Жінка з російським паспортом хотіла отримати "Зимову підтримку": Укрпошта пожартувала з ситуації
- Жінка з російським паспортом виявилася агенткою, яка повернулася із завдання, і ще не встигла дістати паспорт України.
- Після розслідування ситуацію виправлено, і заявка на отримання 1000 гривень оформлена відповідно до закону.
У мережі поширили відео, на якому жінка нібито з російським паспортом прийшла до відділення Укрпошти, щоб отримати 1000 гривень. Генеральний директор компанії Ігор Смілянський прокоментував ситуацію.
Він заявив, що жінка, яку сфотографували нібито з російським паспортом у черзі по "Зимову підтримку" в поштовому відділенні Дніпра, насправді є "агенткою, що повернулась із завдання". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Смілянського.
Дивіться також Укрпошта поширила виплату "Зимової підтримки": глава компанії оголосив нові деталі
Що кажуть в Укрпошті про жінку з нібито російським паспортом?
За словами Смілянського, у компанії "провели термінове розслідування", за результатами якого з’ясувалося, що жінка є "агенткою, яка повернулась із завдання і ще не встигла дістати паспорт України з обкладинки".
Станом на зараз ситуацію виправлено, і заявка на отримання 1000 гривень оформлена відповідно до уставу та норм закону,
– повідомив Смілянський.
Жінка з нібито російським паспортом хотіла отримати 1000 гривень / Фото з телеграм-каналу
Як можна отримати 1000 гривень від держави?
Програма "Зимова 1000" надає одноразову виплату всім українцям, які досягли 18 років, та батькам неповнолітніх дітей. Однак лише за умови, якщо вони перебувають на території України.
Подання заяв через застосунок Дія розпочалося 15 листопада і триватиме до 24 грудня 2025 року. Скористатись виплатою можна до 30 червня 2026 року.
Кошти дозволяється використовувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, транспортних квитків чи інших товарів українського виробництва. Також ці гроші можна переказати на підтримку Сил оборони.