Зрение – не очень хорошее, а стрелять – это не его, – подруга Рябчука по службе о нем

Артем Рябчук 27 января открыл огонь по нацгвардейцам на "Южмаше". Военнослужащая, проходившая обучение в центре НГУ вместе с Рябчуком, отметила, что в переписке потом он жаловался, что попал в "плохую часть".

Общался с Яриной политик Игорь Мосийчук, он обнародовал интервью на своем канале. В настоящее время военнослужащая находится в зоне проведения Операции Объединенных сил.

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Рябчук жаловался на коллектив

Рябчук в переписке в соцсетях жаловался, что попал в плохую часть, где плохая атмосфера, где занимаются не тем, чем должны заниматься, сообщила девушка. Она считает, что случившееся в Днепре – это "взорвавшийся гнойник", для всей НГУ – это не характерно.

Это человек – спокойный, адекватный, уравновешенный, стрессоустойчивый. Он всегда нам помогал и был за справедливость,

– подчеркнула она.

Ярина также отметила, что зрение у Рябчука – не слишком хорошее. Во время общения и совместного обучения парень не владел хорошо оружием. Когда она смотрела видео стрельбы, то ей казалось, что это совсем разные люди.

Ярина говорит, что Артем не увлекался компьютерными играми. Да и к чтению парня не слишком тянуло.

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Рябчук писал, что в части "занимаются не тем, чем нужно"

Девушка говорит, что после учебы в центре получила несколько уведомлений от Рябчука. Ему не очень понравился коллектив в этой части, однако откровенно парень не жаловался.

Конкретно он не говорил, обижают ли его. В коллектив попал не очень хороший. Вот его слова – ребята занимаются не тем, чем нужно,

– объяснила девушка.

Ярина добавила, что парень – верующий, однако перебора в этом не замечали. Никаких конфликтов с офицерами у Артема не было.

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Главное о стрельбе на "Южмаше":

В Днепре на заводе "Южмаш" 27 января нацгвардеец Артем Рябчук открыл огонь по людям. Погибли 4 военных и одна гражданская женщина.

Еще 5 человек получили ранения.

Сам Рябчук убежал с территории завода вместе с оружием.

Его задержали недалеко от Днепра – он сам попросил прохожую позвонить в полицию.

Суд избрал меру пресечения нацгвардейцу – содержание под стражей.

Сначала Рябчук утверждал, что на этот ужасный шаг его толкнула травля и пренебрежительное отношение.

Впоследствии он от этих показаний отказался.

Смотрите видео брифинга о стрельбе на "Южмаше" в Днепре:



