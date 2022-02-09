Первые детали расследования стрельбы обнародовал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он отметил, что правоохранителям удалось установить 2 нарушения.

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Комиссия, которая занимается расследованием расстрела, еще до изучения анкет нацгвардейцев части № 3021 установила, что между ними существовали неуставные отношения. Информацию об этом передадут в Государственное бюро расследований.

В то же время Енин отметил, что это не является мотивом стрельбы, ведь что конкретно побудило солдата срочной службы открыть огонь по собратьям пока еще устанавливают.

Какое второе нарушение установили

Кроме того, комиссия выявила нарушение порядка доступа в комнату хранения оружия, что и привело к трагедии.

Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставни для оружия, которая должна была быть должным образом замкнута. Также вызывает вопросы качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал,

– подчеркнул Енин.

Он добавил, что в конце недели, то есть до 13 февраля, часть членов комиссии вернется из Днепра для более основательного доклада.

Заместитель Дениса Монастырского отметил, что пострадавшие во время стрельбы нацгвардейцы выздоравливают. Часть из них выписали домой.

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