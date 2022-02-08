Игоря Семенченко и Жанну Шарову уже готовят к выписке, хотя у них были очень тяжелые ранения. Нацгвардейцы поделились деталями той ужасной ночи.
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Семенченко о том, как быстро все произошло
Раненый Семенченко вспомнил, что в ночь на 27 января спал, а потом сквозь сон услышал выстрелы, а также звук, как повар уронил посуду. Тогда этот повар забежал и крикнул: "Там Рябчук сошел с ума, он убил руководителя".
Буквально секунда, и он (Рябчук – 24 канал) стоит у дверей и стреляет в меня. Я успел только воздух в грудь набрать,
– рассказал Семенченко.
Выстрелив в него, Рябчук пошел стрелять дальше.
Семенченко уже чувствует себя лучше. Мужчина перенес несколько операций. Ведь получил пулевое ранение живота и бедра. Он еще будет в больнице, но мечтает немного побыть дома. Планирует вернуться на службу по контракту, если не будет проблем со здоровьем.
Игорь Семенченко рассказал о ночи стрельбы / Фото ТСН
Шарова не хочет вспоминать ночь стрельбы
Жанна Шарова работала в карауле и на специальном оборудовании передавала информацию руководству части. Она отметила, что не может знать, почему Рябчук сделал это.
Он попал в меня, потому что я могла доложить в часть, я не успела этого сделать, он в меня выстрелил, и я не смогла встать,
– вспомнила она.
Она добавила, что вообще не знала стрелка.
В общем, события той ужасной ночи девушка предпочитает не вспоминать. Она получила три тяжелых ранения, а одна из пуль перебила девушке позвоночник. Ей сделали несколько операций и перелили более 4 литров крови.
В больнице считают настоящим чудом, что девушка при таких травмах может шевелить ногами и руками. Каждая операция была рискованной, медики не знали, чем она закончится.
Шарова ждет очередную операцию. Она мечтает снова стать на ноги и вернуться к той активной жизни, которая у нее была до той трагической ночи.
Шаровой тяжело вспоминать ночь стрельбы / Фото ТСН
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Трагедия на "Южмаше": основное
- В ночь на 27 января нацгвардеец Артем Рябчук открыл огонь по коллегам в Днепре. В результате трагедии погибли 5 человек. Из них 4 – военнослужащие, а также гражданская женщина. Еще пятеро получили травмы.
- Утром в тот же день мужчину нашли и арестовали. Ему сообщили о подозрении по 3 статьям.
- Уже 28 января суд избрал Рябчуку строжайшую из возможных мер пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта.
- Впоследствии стрелок отказался от всех свидетельств, которыми признавал вину. Его адвокаты заговорили, что он якобы пострадавший.
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