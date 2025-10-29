Есть "но", – в Defence Express объяснили, сбивает ли IRIS-T баллистику
- Недавно была информация, что ЗРК IRIS-T якобы будет способен сбивать баллистические ракеты.
- Главный редактор Defence Express Олег Катков объяснил, правда ли это.
Недавно появилась информация, что комплекс IRIS-T якобы сможет сбивать баллистические ракеты. Тут есть свои нюансы.
Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, Украина имеет возможности сбивать баллистические ракеты. В частности с помощью ЗРК Patriot.
Читайте также Силы обороны показали IRIS-T SLS: журналисты заметили интересную деталь
Может ли IRIS-T сбивать баллистику?
Как отметил Катков, ранее сообщали, что ЗРК SAMP/T способен сбивать баллистические ракеты. Однако потом оказалось, что там есть определенные проблемы. К примеру, сейчас во Франции и Италии завершают испытания новой версии этого ЗРК, где уже указано, что они могут бороться, к примеру, с "Кинжалами".
Обратите внимание! Уже были сообщения, что европейский ЗРК SAMP/T может иметь трудности с перехватом баллистических ракет из-за программных проблем. При этом ЗРК Patriot справляется с этой задачей.
К сожалению, IRIS-T не способен сбивать баллистику. Тут есть свои "но".
В немецкой компании, где производят IRIS-T, действительно сказали, что собираются интегрировать искусственный интеллект, чтобы "IRIS-T имел больше шансов выжить на поле боя, где враг использует баллистические ракеты". Идея заключается в том, чтобы автоматизировать сборку комплекса и его перемещение. Здесь речь не идет о сбивании баллистических ракет,
– сказал Катков.
IRIS-T – ЗРК средней дальности. И враг будет использовать баллистические ракеты, чтобы его уничтожить. Поэтому немцы решили работать над такой инновацией, чтобы экипаж имел шансы выжить при такой атаке.
Что известно о IRIS-T: кратко
- Ранее немецкая компания Diehl Defence получила контракт на более чем 2 миллиарда евро на ЗРК IRIS-T и ракеты к ним. В Defense Express ответили, сколько ЗРК и ракет к ним можно купить за эту сумму.
- В Воздушных силах ВСУ рассказали об эффективной работе IRIS-T. Благодаря этому ЗРК удалось уничтожить несколько ракет за 30 секунд.