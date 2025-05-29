Сколько ЗРК и ракет можно купить за эту сумму, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Сколько можно купить IRIS-T и ракет по контракту с Германией

В Минобороны лаконично сообщили, что 28 мая в Германии подписали контракт с Diehl Defence на производство IRIS-T и ракет к ним на 2,2 миллиарда евро. Военный портал отметил, что наше государство вполне может рассчитывать на очень значительное усиление ПВО.

Финансирование этой закупки будет реализовывать Германия в рамках одобренного генерального пакета помощи на 5 миллиардов евро. Впрочем, никаких других подробностей относительно количества и типов ЗРК и ракет, сроков поставок, а также других деталей сделки не объявляли.

Несмотря на это, военный портал отмечает, что вполне возможно оценить сколько IRIS-T можно закупить за 2,2 миллиарда евро. Особенно учитывая то, что это фактически будет внутренний контракт для Германии без возможных дополнительных экспортных наценок.

Стоит отметить, что о каком именно IRIS-T идет речь – не уточнили. Существует комплекс ближнего действия IRIS-T SLS с дальностью поражения целей до 12 километров и средней дальности IRIS-T SLM на 40. Украина получила и использует обе версии. Кстати, сейчас идет активная разработка и ЗРК IRIS-T SLX с дальностью до 80 километров.

Впрочем, предполагают, что наиболее точной может быть оценка по IRIS-T SLM, ведь летом 2023 года бюджетный комитет Бундестага согласовал закупку 6 ЗРК средней дальности и комплекта из 216 ракет за около 950 миллионов евро. То есть 158 миллионов евро за один комплекс и 36 ракет, что является объективно минимальным количеством.

Поэтому на 950 миллионов евро формально возможно закупить около 14 ЗРК IRIS-T SLM, впрочем, ракет к ним будет где-то на 1,5 залпов. Поэтому вполне логично, что этот контракт включает значительный запас ракет к ЗРК. При этом также с учетом потребности обеспечения уже предоставленных комплексов.

Если брать только IRIS-T SLM, то речь идет о всего 12 анонсированных ЗРК, большая часть из которых уже передана Украине, пишет военный портал.

Относительно стоимости самой ракеты к IRIS-T SLM, – отдельно она никогда не фигурировала. Однако учитывая текущие цены на такие изделия, то цена в значительно более 1 миллиона евро за одну зенитную ракету средней дальности могут считаться минимальным.

Обозреватели отметили, что в конце концов стоимость ракеты "воздух-воздух" IRIS-T, которая без изменений используется в IRIS-T SLS, сейчас составляет 900 тысяч евро.

Поэтому, если говорить только о дополнительных IRIS-T SLM с адекватным запасом ракет к новым и имеющимся ЗРК, скорее всего, контракт может охватывать до 10 таких ЗРК и около пол тысячи зенитных ракет. Или же еще меньшее количество новых комплексов из-за значительного увеличения количества боеприпасов.

В то же время, добавили обозреватели, более вероятным является заказ как раз комбинации из ЗРК средней дальности IRIS-T SLM и ЗРК ближнего действия IRIS-T SLS. Хотя его актуальная стоимость неизвестна, впрочем, она должна быть значительно ниже IRIS-T SLM.

Однако не исключено, что именно Украина может стать и первым оператором IRIS-T SLX. Особенно, если в немецкой компании Diehl Defence смогут научить его бороться с баллистическими ракетами, отметил военный портал.