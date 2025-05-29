Скільки ЗРК і ракет можна купити за цю суму, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Скільки можна купити IRIS-T і ракет за контрактом з Німеччиною

У Міноборони лаконічно повідомили, що 28 травня в Німеччині підписали контракт з Diehl Defence на виробництво IRIS-T і ракет до них на 2,2 мільярда євро. Військовий портал зазначив, що наша держава цілком може розраховувати на дуже значне посилення ППО.

Фінансування цієї закупівлі буде реалізовувати Німеччина в межах схваленого генерального пакета допомоги на 5 мільярдів євро. Втім, жодних інших подробиць щодо кількості й типів ЗРК і ракет, строків постачань, а також інших деталей угоди не оголошували.

Попри це, військовий портал зазначає, що цілком можливо оцінити скільки IRIS-T можна закупити за 2,2 мільярда євро. Особливо враховуючи те, що це фактично буде внутрішній контракт для Німеччини без можливих додаткових експортних націнок.

Варто зазначити, що який саме IRIS-T йдеться – не уточнили. Існує комплекс ближньої дії IRIS-T SLS з дальністю ураження цілей до 12 кілометрів та середньої дальності IRIS-T SLM на 40. Україна отримала та використовує обидві версії. До речі, зараз йде активна розробка й ЗРК IRIS-T SLX з дальністю до 80 кілометрів.

Втім, припускають, що найбільш точною може бути оцінка щодо IRIS-T SLM, адже літом 2023 року бюджетний комітет Бундестагу погодив закупівлю 6 ЗРК середньої дальності й комплекту з 216 ракет за близько 950 мільйонів євро. Тобто 158 мільйонів євро за один комплекс і 36 ракет, що є об'єктивно мінімальною кількістю.

Тож на 950 мільйонів євро формально можливо закупити близько 14 ЗРК IRIS-T SLM, втім, ракет до них буде десь на 1,5 залпу. Тому цілком логічно, що цей контракт включає значний запас ракет до ЗРК. При цьому також з урахуванням потреби забезпечення вже наданих комплексів.

Якщо брати тільки IRIS-T SLM, то йдеться про загалом 12 анонсованих ЗРК, більша частина з яких вже передана Україні, пише військовий портал.

Щодо вартості самої ракети до IRIS-T SLM, – окремо вона ніколи не фігурувала. Однак, враховуючи поточні ціни на такі вироби, то ціна у значно понад 1 мільйон євро за одну зенітну ракету середньої дальності можуть вважатися мінімальним.

Оглядачі зазначили, що врешті-решт вартість ракети "повітря-повітря" IRIS-T, яка без змін використовується в IRIS-T SLS, зараз становить 900 тисяч євро.

Тож, якщо говорити лише про додаткові IRIS-T SLM з адекватним запасом ракет до нових і наявних ЗРК, скоріш за все, контракт може охоплювати до 10 таких ЗРК і близько півтисячі зенітних ракет. Або ж ще меншу кількість нових комплексів через значне збільшення кількості боєприпасів.

Водночас, додали оглядачі, більш вірогідним є замовлення якраз-таки комбінації з ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM й ЗРК ближньої дії IRIS-T SLS. Хоча його актуальна вартість невідома, втім, вона має бути значно нижчою за IRIS-T SLM.

Однак, не виключено, що саме Україна може стати й першим оператором IRIS-T SLX. Особливо, якщо у німецькій компанії Diehl Defence зможуть навчити його боротися з балістичними ракетами, зазначив військовий портал.