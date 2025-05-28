Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Рустема Умєрова.

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Які документи підписали Україна та Німеччина 28 травня

Бундестаг схвалив фінансування пакета військової допомоги Україні на 5 мільярдів євро. Туди увійшли далекобійне озброєння для України, контракт на засоби ППО, медичне обладнання.

Підписали Лист про намір, згідно з яким Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро. Це – пряме посилення нашого ОПК та Сил оборони, які використовують засоби deep strike. Підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту – 2,2 мільярда євро,

– написав міністр оборони України.

Також Німеччина профінансує купівлю медичного обладнання українського виробництва. Іще Берлін зобов'язався підтримувати інвестиції до українського ОПК "та закликати інших до цього, зокрема, це стосується протиповітряної оборони".