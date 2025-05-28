Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Рустема Умерова.

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Какие документы подписали Украина и Германия 28 мая

Бундестаг одобрил финансирование пакета военной помощи Украине на 5 миллиардов евро. Туда вошли дальнобойное вооружение для Украины, контракт на средства ПВО, медицинское оборудование.

Подписали Письмо о намерении, согласно которому Германия профинансирует закупку украинских дальнобойных средств на сотни миллионов евро. Это – прямое усиление нашего ОПК и Сил обороны, которые используют средства deep strike. Подписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. Общая стоимость контракта – 2,2 миллиарда евро,

– написал министр обороны Украины.

Также Германия профинансирует покупку медицинского оборудования украинского производства. Еще Берлин обязался поддерживать инвестиции в украинский ОПК "и призывать других к этому, в частности, это касается противовоздушной обороны".