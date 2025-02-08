Комплекс впервые показали с момента получения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Какую деталь заметили в украинском комплексе IRIS-T SLS

Воздушное командование "Запад" 8 февраля опубликовало рассказ об одном из боевых эпизодов, когда экипаж этого комплекса успешно уничтожил российскую крылатую ракету Х-101.

Это событие стало первой официальной демонстрацией ближней версии комплекса IRIS-T. Наиболее интересным в изображениях, опубликованных ПК "Запад", является то, что пусковая установка под четыре ракеты смонтирована на колесном шасси грузовика Iveco Eurocargo (4×4).

Ранее, в 2018 году, немецкий производитель Diehl Defence представил версию IRIS-T SLS на базе гусеничного Bv 410 с интегрированным радаром Saab Giraffe 1X. В 2019 году шведская армия представила собственную версию комплекса под названием Luftvärnsrobotsystem 98 (lvrbs 98), также на базе Bv 410 (в версии Eldenhet 98), но без встроенной радиолокационной станции.

Согласно данным немецкого правительства, по состоянию на сегодня Силам обороны Украины поставлено уже пять систем IRIS-T SLS по две пусковые в каждой (всего 10 пусковых) и запланирована поставка еще по меньшей мере семи единиц (14 пусковых).