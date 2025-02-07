Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Напомним, 7 февраля в Воздушных силах подтвердили сбитие КАБа. И подчеркнули: это не впервые.

Смотрите также Уже не впервые успешно сбили: что известно о КАБах, которые приносят страшные разрушения

Чем могли сбить КАБ, о чем заявили 7 февраля

Украина давно искала возможности противодействовать российским дальнобойным бомбам. В Defense Express напомнили: Владимир Зеленский в 2024 году сообщал, что продолжаются разработки.

Сейчас можно говорить о том, что решение найдено. Более того, его масштабируют.

"Более того, по состоянию на июль 2024 года Волонтер Сергей Притула анонсировал скорое появление украинского оружия против российских КАБов. Как минимум именно тогда оно испытывалось и в случае доказательства своей эффективности его производство должны были начать в сжатые сроки. При этом неофициальное сообщение об уничтожении российского КАБа содержало информацию о применении именно "экспериментального оружия", в результате которого бомба упала где-то на окраине города", – сказано в статье.

Авиационный телеграм-канал "Соняшник" намекнул, чем отработали украинские бойцы. Интересно, что это не западное оружие.

Это исключительно наша инициатива, которая случайным образом стала хорошей идеей, которую доработали. Напоминаю, умелые руки казаков сбивали КАБы из ЗУ-23-2,

– говорится в посте.

В Defense Express видят в этом сообщении залог того, что решение будет постепенно масштабироваться. "Отметим, что это, конечно, не об уникальных возможностях этого оружия, а об уникальном мастерстве украинских бойцов и дозе военной удачи", – подчеркнули аналитики.

Как указал канал "Соняшник", проблем с выявлением КАБов не было. Но были вопросы ко времени реакции и цене применения оружия. Из пушек эффективная дальность стрельбы невелика, а сбивать КАБы ракетами дорого.

Поэтому использование ЗУ-23-2 стало прагматичным ответом на эти вызовы. К тому же эти старые зенитные системы можно модернизировать и даже автоматизировать. Тогда точность стрельбы не будет зависеть от мастерства зенитчика.



ЗУ-23-2 / Фото Минобороны Украины

Что такое ЗУ-23-2

Это советская спаренная зенитная установка. В ее состав входят две автоматические пушки, станок, прицел, наземный прицел и платформа с ходом. На вооружение ЗУ-23-2 приняли в 1960 году.

Некоторые характеристики ЗУ-23-2:

установка весит почти тонну;

может стрелять 1,5 километра в высоту и 2,5 километра по дальности;

скорострельность – 2 тысячи выстрелов в минуту;

ее расчет – 5 человек.

Интересно, что такие установки раньше производили в разных странах, они участвовали во многих войнах. Сейчас ЗУ-23-2 делают в Украине, Польше, Болгарии, Китае. После 1993 года в России их перестали производить, но модернизируют уже готовые и выпускают новые стволы.