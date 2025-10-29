Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, Украина имеет возможности сбивать баллистические ракеты. В частности с помощью ЗРК Patriot.

Может ли IRIS-T сбивать баллистику?

Как отметил Катков, ранее сообщали, что ЗРК SAMP/T способен сбивать баллистические ракеты. Однако потом оказалось, что там есть определенные проблемы. К примеру, сейчас во Франции и Италии завершают испытания новой версии этого ЗРК, где уже указано, что они могут бороться, к примеру, с "Кинжалами".

Обратите внимание! Уже были сообщения, что европейский ЗРК SAMP/T может иметь трудности с перехватом баллистических ракет из-за программных проблем. При этом ЗРК Patriot справляется с этой задачей.

К сожалению, IRIS-T не способен сбивать баллистику. Тут есть свои "но".

В немецкой компании, где производят IRIS-T, действительно сказали, что собираются интегрировать искусственный интеллект, чтобы "IRIS-T имел больше шансов выжить на поле боя, где враг использует баллистические ракеты". Идея заключается в том, чтобы автоматизировать сборку комплекса и его перемещение. Здесь речь не идет о сбивании баллистических ракет,

– сказал Катков.

IRIS-T – ЗРК средней дальности. И враг будет использовать баллистические ракеты, чтобы его уничтожить. Поэтому немцы решили работать над такой инновацией, чтобы экипаж имел шансы выжить при такой атаке.

Что известно о IRIS-T: кратко