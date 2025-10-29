Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, Україна має можливості збивати балістичні ракети. Зокрема за допомогою ЗРК Patriot.

Читайте також Cили оборони показали IRIS-T SLS: журналісти помітили цікаву деталь

Чи може IRIS-T збивати балістику?

Як наголосив Катков, раніше повідомляли, що ЗРК SAMP/T здатен збивати балістичні ракети. Однак згодом виявилося, що там є певні проблеми. До прикладу, зараз у Франції та Італії завершують випробування нової версії цього ЗРК, де вже вказано, що вони можуть боротися, до прикладу, з "Кинджалами".

Зверніть увагу! Вже були повідомлення, що європейський ЗРК SAMP/T може мати труднощі з перехопленням балістичних ракет через програмні проблеми. При цьому ЗРК Patriot справляється з цим завданням.

На жаль, IRIS-T не здатен збивати балістику. Тут є свої "але".

У німецькій компанії, де виробляють IRIS-T, дійсно сказали, що збираються інтегрувати штучний інтелект, щоб "IRIS-T мав більше шансів вижити на полі бою, де ворог використовує балістичні ракети". Ідея полягає в тому, щоб автоматизувати складання комплексу та його переміщення. Тут не йдеться про збиття балістичних ракет,

– сказав Катков.

IRIS-T – ЗРК середньої дальності. І ворог використовуватиме балістичні ракети, щоб його знищити. Тому німці вирішили працювати над такою інновацією, щоб екіпаж мав шанси вижити при такій атаці.

Що відомо про IRIS-T: коротко