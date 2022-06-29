У Румунії перекинувся потяг із українським зерном, – ЗМІ

В уїзді Ясси, що на території Румунії, перекинувся потяг. Попередньо відомо, що він перевозив українське зерно.

Відповідну інформацію повідомила преса. Попередньо, – аварія відбулась 29 червня.

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В Румунії перекинулись вагони з українським зерном

Аварія на залізниці трапилась орієнтовно о 17:30 29 червня. Відомо, що 11 вагонів потяга зійшли з рейок на ділянці залізниці між станціями Сарка і Поду Ілоаєй.

Потяг мав 32 вагони Укрзалізниці вагою 733 тонни і курсував за маршрутом Констанца – Порт-Кристешть. Він повертався з порту Констанца, де брав зерно з України,

– мовиться у повідомленні.

Серед попередніх причин аварії:

поганий стан самої залізниці;

або проблеми з вагонами, які ще радянського виробництва.

На жаль, через перекидання вагонів, декілька потягів затримались. Речниця румунської залізниці Оана Бранзан інформацію про перекидання вагонів підтвердила. Вона також пояснила, що залізниця надасть всю необхідну технічну підтримку приватному оператору для підйому, повернення на колію вагонів, що зійшли з рейок, та їх зняття з колії.

Потяг з українським зерном зійшов з рейок в Румунії / Фото Club Feroviar

"Причини цієї події на залізниці встановлюватиме комісія з розслідування, до складу якої входять спеціалісти із залізниць", – повідомила Оана Бранзан.

Коротко про перевезення українського зерна

Через російську блокаду українських портів Україна шукала способи транспортування нашого зерна за кордон.

12 червня ЗМІ написали, що Україна розробляє два маршрути для експорту зерна, щоб запобігти глобальній продовольчій кризі. Тоді мовилось про шляхи через Румунію та Польщу.

Тоді заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік розповів, що наша держава веде перемовини з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту продовольства.

Також ЗМІ пригадували, що наша країна є четвертим за величиною експортером зерна у світі. Ба більше, на нашій території зберігається орієнтовно 30 мільйонів тонн зерна, яке країна намагається експортувати автомобільним, річковим та залізничним транспортом.

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