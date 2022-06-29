В Румынии перевернулся поезд с украинским зерном, – СМИ

29 июня 2022 , 22:44
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Источник:

Club Feroviar

В уезде Яссы на территории Румынии перевернулся поезд. До этого известно, что он перевозил украинское зерно.

Соответствующую информацию сообщила пресса. Предварительно, – авария произошла 29 июня.

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В Румынии опрокинулись вагоны с украинским зерном

Авария на железной дороге произошла ориентировочно в 17.30 29 июня. Известно, что 11 вагонов поезда сошли с рельсов на участке железной дороги между станциями Сарко и Поду Илоайей.

Поезд имел 32 вагона Укрзализныци весом 733 тонны и курсировал по маршруту Констанца - Порт-Кристешть. Он возвращался из порта Констанца, где брал зерно из Украины,
– говорится в сообщении.

Среди предварительных причин аварии:

  • плохое состояние самой железной дороги;
  • или проблемы с вагонами, которые еще не советского производства.

К сожалению, из-за опрокидывания вагонов несколько поездов задержались. Представитель румынской железной дороги Оана Бранзан информацию о опрокидывании вагонов подтвердила. Она также объяснила, что железная дорога предоставит всю необходимую техническую поддержку частному оператору для подъема, возвращение на рельсы вагонов, сошедших с рельсов.

Поезд с украинским зерном сошел с рельсов в Румынии / Фото Club Feroviar

 

"Причины этого события на железной дороге будет устанавливать комиссия по расследованию, в состав которой входят специалисты по железным дорогам", – сообщила Оана Бранзан.

Обратите внимание! В июне известный историк Тимоти Снайдер сообщил, что у Кремля есть план голода, который пытается реализовать. И события в Украине – это один из этапов претворения в жизнь страшного замысла.

Кратко о перевозке украинского зерна

  • Из-за российской блокады украинских портов Украина искала способы транспортировки нашего зерна за границу.
  • 12 июня СМИ написали, что Украина разработала два маршрута для экспорта зерна, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис. Тогда говорилось о путях через Румынию и Польшу.
  • Тогда заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник рассказал, что наше государство ведет переговоры со странами Балтии по поводу создания третьего коридора для экспорта продовольствия.
  • Также СМИ напоминали, что наша страна является четвертым по величине экспортером зерна в мире.
  • Более того, на нашей территории хранится ориентировочно 30 миллионов тонн зерна, которое страна пытается экспортировать автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.

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Автор: Діана Квасневська