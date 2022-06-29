В Румынии перевернулся поезд с украинским зерном, – СМИ
Источник:Club Feroviar
В уезде Яссы на территории Румынии перевернулся поезд. До этого известно, что он перевозил украинское зерно.
Соответствующую информацию сообщила пресса. Предварительно, – авария произошла 29 июня.
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В Румынии опрокинулись вагоны с украинским зерном
Авария на железной дороге произошла ориентировочно в 17.30 29 июня. Известно, что 11 вагонов поезда сошли с рельсов на участке железной дороги между станциями Сарко и Поду Илоайей.
Поезд имел 32 вагона Укрзализныци весом 733 тонны и курсировал по маршруту Констанца - Порт-Кристешть. Он возвращался из порта Констанца, где брал зерно из Украины,
– говорится в сообщении.
Среди предварительных причин аварии:
- плохое состояние самой железной дороги;
- или проблемы с вагонами, которые еще не советского производства.
К сожалению, из-за опрокидывания вагонов несколько поездов задержались. Представитель румынской железной дороги Оана Бранзан информацию о опрокидывании вагонов подтвердила. Она также объяснила, что железная дорога предоставит всю необходимую техническую поддержку частному оператору для подъема, возвращение на рельсы вагонов, сошедших с рельсов.
Поезд с украинским зерном сошел с рельсов в Румынии / Фото Club Feroviar
"Причины этого события на железной дороге будет устанавливать комиссия по расследованию, в состав которой входят специалисты по железным дорогам", – сообщила Оана Бранзан.Обратите внимание! В июне известный историк Тимоти Снайдер сообщил, что у Кремля есть план голода, который пытается реализовать. И события в Украине – это один из этапов претворения в жизнь страшного замысла.
Кратко о перевозке украинского зерна
- Из-за российской блокады украинских портов Украина искала способы транспортировки нашего зерна за границу.
- 12 июня СМИ написали, что Украина разработала два маршрута для экспорта зерна, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис. Тогда говорилось о путях через Румынию и Польшу.
- Тогда заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник рассказал, что наше государство ведет переговоры со странами Балтии по поводу создания третьего коридора для экспорта продовольствия.
- Также СМИ напоминали, что наша страна является четвертым по величине экспортером зерна в мире.
- Более того, на нашей территории хранится ориентировочно 30 миллионов тонн зерна, которое страна пытается экспортировать автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.
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