Руйнівні повені в Гімалайському штаті Індії забрали життя майже пів сотні людей

20 жовтня 2021 , 11:37
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Джерело:

ВВС

Через сильні зливи в Гімалайському штаті в Індії виникли повені. Вони забрали життя майже пів сотні людей.

Сильні зливи вирували в штаті Уттараханд на півночі Індії. Саме негода призвела до загибелі людей.

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Майже пів сотні людей загинули в Індії

Щонайменше 46 людей загинули в результаті повені, спричиненої сильними зливами в штаті Уттараханд на півночі Індії,
– мовиться у повідомленні. 

На кадрах із штату видно затоплені дороги й будинки, зруйновані мости. Старший офіцер поліції Нілеш Бхарн розповів, що у постраждалих районах досі тривають рятувальні роботи. 

Національні сили реагування на стихійні лиха (NDRF) розгорнули 16 команд, які врятували орієнтовно 300 людей.

Головний міністр Пушкар Сінгх Дхамі оголосив компенсацію у розмірі:

  • 400 тисяч рупій (орієнтовно 5300 доларів) для сімей загиблих під час повені;
  • а також 190 тисяч рупій для тих, чиї будинки були зруйновані.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді висловив свої співчуття у твітері. 

Я страждаю від загибелі людей через сильні дощі в частинах Уттаракханда. Нехай поранені невдовзі одужають,
– написав Моді.

Окрім того, внаслідок повенів у південному штаті Керала за останній період також загинуло щонайменше 26 людей

За даними метеорологічного департаменту Індії, в обидвох штатах зафіксували у 2021 році надмірну кількість опадів. Зокрема:

  • у штаті Керала – 453,5 міліметра опадів на відміну від 192,7 норми;
  • у штаті Уттаракханд зазвичай випадає до 30,5 міліметра опадів у жовтні, та тільки за останні 24 години (мовиться про 20 жовтня – 24 канал) там зафіксували 122,4 міліметра опадів.

Проте синоптики заявили, що з вівторка, 19 жовтня, ймовірно буде "значне скорочення опадів".


Стихійні лиха в Індії спричини майже пів сотні жертв / Фото Getty Images

Повені в Індії: що відомо

  • Директор регіонального метеорологічного центру в штаті Уттаракханд розповів, що такі короткі періоди надмірної кількості опадів стали більш поширеними в штаті.
  • Він пояснив сильні дощі кліматичною кризою, та експерти вказували на інші екологічні зміни в штаті – зокрема через проєкти гідроенергетики у вищих течіях Гімалаїв, надмірне і часто неконтрольоване будівництво на крутих схилах, які завдають шкоди крихкій екології регіону.
  • Також через підвищення температури у Гімалаях менше снігу, – це разом із сильними зливами виштовхує великі обсяги води вниз за течією, викликаючи повені.
Автор: Діана Квасневська