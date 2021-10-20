Руйнівні повені в Гімалайському штаті Індії забрали життя майже пів сотні людей
Джерело:ВВС
Через сильні зливи в Гімалайському штаті в Індії виникли повені. Вони забрали життя майже пів сотні людей.
Сильні зливи вирували в штаті Уттараханд на півночі Індії. Саме негода призвела до загибелі людей.
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Майже пів сотні людей загинули в Індії
Щонайменше 46 людей загинули в результаті повені, спричиненої сильними зливами в штаті Уттараханд на півночі Індії,
– мовиться у повідомленні.
На кадрах із штату видно затоплені дороги й будинки, зруйновані мости. Старший офіцер поліції Нілеш Бхарн розповів, що у постраждалих районах досі тривають рятувальні роботи.
Національні сили реагування на стихійні лиха (NDRF) розгорнули 16 команд, які врятували орієнтовно 300 людей.
Головний міністр Пушкар Сінгх Дхамі оголосив компенсацію у розмірі:
- 400 тисяч рупій (орієнтовно 5300 доларів) для сімей загиблих під час повені;
- а також 190 тисяч рупій для тих, чиї будинки були зруйновані.
Прем'єр-міністр Нарендра Моді висловив свої співчуття у твітері.
Я страждаю від загибелі людей через сильні дощі в частинах Уттаракханда. Нехай поранені невдовзі одужають,
– написав Моді.
Окрім того, внаслідок повенів у південному штаті Керала за останній період також загинуло щонайменше 26 людей.
За даними метеорологічного департаменту Індії, в обидвох штатах зафіксували у 2021 році надмірну кількість опадів. Зокрема:
- у штаті Керала – 453,5 міліметра опадів на відміну від 192,7 норми;
- у штаті Уттаракханд зазвичай випадає до 30,5 міліметра опадів у жовтні, та тільки за останні 24 години (мовиться про 20 жовтня – 24 канал) там зафіксували 122,4 міліметра опадів.
Проте синоптики заявили, що з вівторка, 19 жовтня, ймовірно буде "значне скорочення опадів".
Стихійні лиха в Індії спричини майже пів сотні жертв / Фото Getty Images
Повені в Індії: що відомо
- Директор регіонального метеорологічного центру в штаті Уттаракханд розповів, що такі короткі періоди надмірної кількості опадів стали більш поширеними в штаті.
- Він пояснив сильні дощі кліматичною кризою, та експерти вказували на інші екологічні зміни в штаті – зокрема через проєкти гідроенергетики у вищих течіях Гімалаїв, надмірне і часто неконтрольоване будівництво на крутих схилах, які завдають шкоди крихкій екології регіону.
- Також через підвищення температури у Гімалаях менше снігу, – це разом із сильними зливами виштовхує великі обсяги води вниз за течією, викликаючи повені.