Руйнівні повені в Гімалайському штаті Індії забрали життя майже пів сотні людей

Через сильні зливи в Гімалайському штаті в Індії виникли повені. Вони забрали життя майже пів сотні людей.

Сильні зливи вирували в штаті Уттараханд на півночі Індії. Саме негода призвела до загибелі людей.

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Майже пів сотні людей загинули в Індії

Щонайменше 46 людей загинули в результаті повені, спричиненої сильними зливами в штаті Уттараханд на півночі Індії,

– мовиться у повідомленні.

На кадрах із штату видно затоплені дороги й будинки, зруйновані мости. Старший офіцер поліції Нілеш Бхарн розповів, що у постраждалих районах досі тривають рятувальні роботи.

Національні сили реагування на стихійні лиха (NDRF) розгорнули 16 команд, які врятували орієнтовно 300 людей.

Головний міністр Пушкар Сінгх Дхамі оголосив компенсацію у розмірі:

400 тисяч рупій (орієнтовно 5300 доларів) для сімей загиблих під час повені;

а також 190 тисяч рупій для тих, чиї будинки були зруйновані.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді висловив свої співчуття у твітері.

Я страждаю від загибелі людей через сильні дощі в частинах Уттаракханда. Нехай поранені невдовзі одужають,

– написав Моді.

Окрім того, внаслідок повенів у південному штаті Керала за останній період також загинуло щонайменше 26 людей.

За даними метеорологічного департаменту Індії, в обидвох штатах зафіксували у 2021 році надмірну кількість опадів. Зокрема:

у штаті Керала – 453,5 міліметра опадів на відміну від 192,7 норми;

у штаті Уттаракханд зазвичай випадає до 30,5 міліметра опадів у жовтні, та тільки за останні 24 години (мовиться про 20 жовтня – 24 канал) там зафіксували 122,4 міліметра опадів.

Проте синоптики заявили, що з вівторка, 19 жовтня, ймовірно буде "значне скорочення опадів".



Стихійні лиха в Індії спричини майже пів сотні жертв / Фото Getty Images

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