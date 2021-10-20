Разрушительные наводнения в Гималайском штате Индии унесли жизни почти полусотни человек

Из-за сильных ливней в Гималайском штате в Индии возникли наводнения. Они унесли жизни почти полсотни человек.

Сильные ливни бушевали в штате Уттараханд на севере Индии. Непогода привела к гибели людей.

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Почти полсотни человек погибли в Индии

По меньшей мере 46 человек погибли в результате наводнения, вызванного сильными ливнями в штате Уттараханд на севере Индии,

– говорится в сообщении.

На кадрах из штата видны затопленные дороги и дома, разрушенные мосты. Старший офицер полиции Нилеш Бхарн рассказал, что в пострадавших районах до сих пор продолжаются спасательные работы.

Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF) развернули 16 команд, которые спасли около 300 человек.

Главный министр Пушкар Сингх Дхами объявил компенсацию в размере:

400 тысяч рупий (около 5300 долларов) для семей погибших во время наводнения;

а также 190 тысяч рупий для тех, чьи дома были разрушены.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил свои соболезнования в Твиттере.

Я страдаю от гибели людей из-за сильных дождей в частях Уттаракханда. Пусть раненые вскоре выздоровеют,

– написал Моди.

Кроме того, в результате наводнений в южном штате Керала за последний период также погибли по меньшей мере 26 человек.

По данным метеорологического департамента Индии, в обоих штатах зафиксировали в 2021 году избыточное количество осадков. Отдельно:

в штате Керала – 453,5 миллиметра осадков в отличие от нормы 192,7;

в штате Уттаракханд обычно выпадает до 30,5 миллиметра осадков в октябре, и только за последние 24 часа (речь идет о 20 октября – 24 канале) там зафиксировали 122,4 миллиметра осадков.

Однако синоптики заявили, что со вторника, 19 октября, вероятно будет "значительное сокращение осадков".



Стихийное бедствия в Индии вызвали почти полсотни жертв / Фото Getty Images

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