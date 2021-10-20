Сильные ливни бушевали в штате Уттараханд на севере Индии. Непогода привела к гибели людей.
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Почти полсотни человек погибли в Индии
По меньшей мере 46 человек погибли в результате наводнения, вызванного сильными ливнями в штате Уттараханд на севере Индии,
– говорится в сообщении.
На кадрах из штата видны затопленные дороги и дома, разрушенные мосты. Старший офицер полиции Нилеш Бхарн рассказал, что в пострадавших районах до сих пор продолжаются спасательные работы.
Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF) развернули 16 команд, которые спасли около 300 человек.
Главный министр Пушкар Сингх Дхами объявил компенсацию в размере:
- 400 тысяч рупий (около 5300 долларов) для семей погибших во время наводнения;
- а также 190 тысяч рупий для тех, чьи дома были разрушены.
Премьер-министр Нарендра Моди выразил свои соболезнования в Твиттере.
Я страдаю от гибели людей из-за сильных дождей в частях Уттаракханда. Пусть раненые вскоре выздоровеют,
– написал Моди.
Кроме того, в результате наводнений в южном штате Керала за последний период также погибли по меньшей мере 26 человек.
По данным метеорологического департамента Индии, в обоих штатах зафиксировали в 2021 году избыточное количество осадков. Отдельно:
- в штате Керала – 453,5 миллиметра осадков в отличие от нормы 192,7;
- в штате Уттаракханд обычно выпадает до 30,5 миллиметра осадков в октябре, и только за последние 24 часа (речь идет о 20 октября – 24 канале) там зафиксировали 122,4 миллиметра осадков.
Однако синоптики заявили, что со вторника, 19 октября, вероятно будет "значительное сокращение осадков".
Стихийное бедствия в Индии вызвали почти полсотни жертв / Фото Getty Images
Наводнения в Индии: что известно
- Директор регионального метеорологического центра в штате Уттаракханд рассказал, что такие короткие периоды чрезмерного количества осадков стали более распространенными в штате.
- Он пояснил сильные дожди климатическим кризисом, и эксперты указывали на другие экологические изменения в штате – в том числе из-за проектов гидроэнергетики в высших течениях Гималаев, чрезмерного и частого неконтролируемого строительства на крутых склонах, которые наносят вред хрупкой экологии региона.
- Также из-за повышения температуры в Гималаях меньше снега, – это вместе с сильными ливнями выталкивает большие объемы воды вниз по течению, вызывая наводнения.