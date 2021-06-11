Україна нічого не втратить, – Рябцев про наслідки добудови "Північного потоку-2"

Вірогідність, що "Північний потік-2" запустять у 2021 році – 99%. Це хороша новина для німецьких платників податків, які отримають дешевий російський газ без будь-яких проблем, пов'язаних з його транзитом через Україну.

Наразі наша держава отримує від Росії за транзит газу стільки, скільки закладено в угоді, підписаної декілька років тому між "Газпромом" і "Нафтогазом". Про це в ефірі повідомив експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

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За його словами, відповідно до цього документа, у 2021 році через Україну транзитом пройде щонайменше 40 мільярдів кубометрів російського газу. Так відбуватиметься ще упродовж трьох років.

Ці обсяги, як пояснив експерт, оплатять без врахування того, чи реально транзитовані ці кубометри. Якщо Росія не проплатить жодного кубометра газу – все одно вона сплачуватиме за транзит 40 мільярдів кубометрів газу.

Саме зараз, в цьому (2021 – 24 канал) році, чи після запуску "Північного потоку-2", чи через рік – Україна нічого не втратить. Тому що від нуля не можна щось втратити,

– наголосив Рябцев.

Він зауважив, що Україна втратила щонайменше половину надходжень від транзиту російського газу тоді, коли підписали угоду на 5-річний період.

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід Росії, який вона будує в обхід України. Президент Росії Володимир Путін оголосив про завершення будівництва Це газопровід Росії, який вона будує в обхід України. Президент Росії Володимир Путін оголосив про завершення будівництва першої гілки "Північного потоку-2". Її можуть випробувати вже від сьогодні, 11 червня. У Сполучених Штатах Америки шукають варіанти , як після запуску газопроводу допомогти Україні.

З чим пов'язані втрати газу України

Після її закінчення, скоріш за все, російська сторона запропонує Україні приблизно 20 мільярдів кубометрі газу на рік – вдвічі менше, ніж зараз. Проте це жодним чином не пов'язано із запуском "Північного потоку-2".

"Це пов'язано з тим, що російська сторона обійшла Україну з Півдня. Вона побудувала "Блакитний потік", "Турецький потік", завершуючи будівництво різних відгалужень "Балканського потоку". Все це завершиться після того, як сплине термін угоди між "Газпромом" і "Нафтогазом", – відзначив Рябцев.

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Тому, на думку експерта з енергетики, навряд чи варто розраховувати на те, що Росія погодиться транзитувати територією України більше, ніж 20 мільярдів кубометрів.

Рябцев сказав, скільки Україна втратить газу через добудову газопроводу: дивіться відео