Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Україна отримала шанс вийти з цієї ситуації з мінімальними втратами після того, як самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ про примусову посадку літака у Мінську.
До теми У США хотіли обміняти санкції щодо "Північного потоку-2", – Фесенко пояснив, до чого тут Україна
Тоді затримали одного із засновників опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, через що Білорусь може отримати жорсткі санкції з боку Європи.
У чому "виграш" України
Санкції, зокрема, стосуються експорту Білорусі до Європи. Мовиться і про блокування транзиту газу через білоруську трубу. Саме постачання газу в Європу є важливим моментом для України.
"Якщо Європа відмовиться від транзиту через білоруську трубу, Україна може надати у користування власну", – пояснив Фурса.
Якщо це станеться, то для України запуск "Північного потоку-2" пройде безболісно. На жаль, зараз вже його точно запустять,
– додав він.
Не варто покладати всі надії
Утім Україні не варто покладатися лише на цей випадок, адже таких санкції проти Білорусі з боку Європи може і не бути, а ризики від запуску "Північного потоку-2" – дуже великі.
"Залишаються шанси, що він ніколи не запрацює на повну потужність, тому що зараз будуть запускатися різноманітні механізми: і судові, і ті, що пов'язані з внутрішніми правилами ЄС, і екологічні аргументи", – зауважив експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко.
Цікаво Байден зняв санкції лише від німецьких і європейських компаній "Північного потоку-2", – Фесенко
Особливо роль екологічних аргументів на користь припинення добудови "Північного потоку-2" може зрости, якщо на вересневих виборах до Бундестагу Німеччини пройде партія "Зелених".
"Проте варто пам'ятати, що запуск "Північного потоку-2" є в економічних інтересах Німеччини, тому досить важко очікувати від німецьких політиків, що вони будуть протидіяти своїм економічним інтересам", – підсумував Фурса.
"Північний потік-2": останні новини
- У США 19 травня 2021 року заявили, що не вводитимуть санкції щодо компанії-оператора "Північного потоку-2" та її гендиректора Маттіаса Варніга.
- Президент США Джо Байден пояснив, що газопровід добудований на 95%, а тому немає сенсу перешкоджати. Вводити нові обмеження, за його словами, було б контрпродуктивним з погляду відносин США і Європи.
- Варто зазначити, що у Сенаті США розкритикували відмову від санкцій.