Саакашвілі знову оголосив голодування: що стало причиною
Джерело:Новини-Грузія
Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, оголосив про початок голодування. Він вимагає гарантій його участі у засіданні суду через відеозв'язок.
Саакашвілі оголосив голодування
Раніше Саакашвілі відмовили організувати його участь у судовому процесі, що проходить в Тбіліському міському суді. Лист із рішенням про голодування Саакашвілі представив його адвокат Шалва Хачапурідзе.
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Сьогодні мені було відмовлено в найелементарнішому праві, бути присутнім на власному судовому процесі. Це порушення всіх грузинських і міжнародних норм, тому я змушений вдатися до крайньої форми протесту, голодування,
– йдеться в листі Саакашвілі.
Він підкреслив, що усвідомлює всі ризики з огляду на нинішній стан здоров'я. Але заявив, що голодуватиме доти, доки не отримає твердих гарантій того, що долучиться до свого процесу хоча б через відеозв'язок, підсумувавши, що є межа будь-яким глузуванням і приниженням.
Судовий процес Саакашвілі було відкладено
У середу в Тбіліському міському суді мав розпочатися процес за клопотанням адвокатів про відтермінування покарання та звільнення за станом здоров'я Саакашвілі.
Минулого тижня засідання було відкладено, оскільки суддя дав час, щоб організувати дистанційну присутність Саакашвілі на процесі. Сьогодні Пенітенціарна служба заявила, що це неможливо з технічних причин. Суддя призначив засідання на 22 грудня.
Зауважимо, Саакашвілі вже двічі оголошував голодування: перша тривала 50 днів, з моменту арешту 1 жовтня минулого року до 20 листопада 2021 року. Вдруге Саакашвілі голодував 20 днів, з 21 березня по 10 березня цього року.
Що сталося з Міхеілом Саакашвілі:
- Саакашвілі заочно засудили до 6 років ув'язнення через зловживання службовим становищем. Він 8 років не приїжджав до Грузії. Але все ж 1 жовтня 2021-го Саакашвілі повернувся, де його й затримали. Тоді ж він оголосив, що буде голодувати.
- Зараз проти Саакашвілі відкриті ще три кримінальні справи – про розгін акції 7 листопада 2007 року, про розтрату держкоштів та про незаконний перетин кордону Грузії
- У Саакашвілі почалися проблеми зі здоров'ям. Була інформація навіть про судоми, які спричинені енцефалопатією Верніке. Це одне з найважчих ускладнень від голодування.
- Вже 20 листопада Саакашвілі перестав голодувати через проблеми зі здоров'ям.
- Нещодавно Саакашвілі написав листа Андрію Садовому, де підтримав українців в боротьбі проти росіян.