Рейтинги Гарріс та Трампа: політолог пояснив, чому на них не варто зважати

Упродовж останнього часу ЗМІ публікували багато рейтингів щодо виборів у США. На ці опитування краще взагалі зараз не зважати.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що вже була інформація нібито Камала Гарріс обходить Дональда Трампа. Також були дані, що Трамп випереджає її на 1 – 2 %. Поки що ці дані не мають жодного сенсу.

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Залишилося ще кілька місяців до виборів, тому усе може змінитися. Але головне – ці рейтинги не відповідають на питання, у кого більші шанси перемогти. Ключове у США – не загальна симпатія, а ситуація у штатах, які ще не визначилися, за кого проголосують.

На виборах у США важливо, яка з партій забезпечить більшу явку. Адже тих, хто кочує своїм голосом між двома партіями, не так і багато.

Якщо ваші прихильники дійшли до скриньки, кинули бюлетень, тоді ви виграєте виборників. І тоді за результатами голосування виборників ви можете виграти вибори. В іншому випадку буде ситуація Клінтон – Трамп. Вона виграла за загальною кількістю виборців, але програла по виборниках. Тому програла вибори,

– пояснив Саакян.

Чого очікувати від Гарріс і Трампа

Як наголосив Саакян, Гарріс зараз – така ж "темна конячка" як і Трамп. Поки невідомо, чого очікувати від неї. Це може бути "спадковість" менш рішучої, повільної, але послідовної політики демократів на кшталт "не підвищувати ескалацію".

Попри це, Гарріс потрібно буде відпозиціонуватися від Байдена. І вона може це зробити на питанні війни в Україні. Байден – представник повоєнного покоління, яке ще пам'ятає страхи можливої ядерної війни, протистояння СРСР та роботу над тим, аби не допустити великої війни.

Гарріс – з іншого покоління, яке може підіймати ставки та опонувати теперішньому путінському поколінню, де вже також немає тих, хто пам'ятає війну. Не варто забувати, що вона – колишній прокурор, яка чітко знає, що таке "агресор – жертва".

Однак дії Гарріс визначатимуться електоральною ситуацією та партійними впливами. Важливо, наскільки незалежною вона буде у формуванні власної політики. І чи буде готовою перезавантажувати саму Демократичну партію. Якщо ні – тоді це буде і надалі повільна, нерішуча підтримка України без значних проривів. Її прізвище можна буде поставити в рядочку "Обама, Байден..."

З Трампом в нас ситуація 50 на 50. Може бути тиск на Україну, зменшення допомоги та намагання домовитися з Путіним навколо простих рішень. А може бути, навпаки, відкриття складів для України та забезпечення тим, на що ніколи б не наважився Байден. Ключовий секрет Полішинеля команди Трампа щодо російсько-української війни – їхнього плану не існує. Він буде лише писатися,

– зауважив Саакян.