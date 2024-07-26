Рейтинги Харрис и Трампа: политолог объяснил, почему с ними не стоит считаться

В последнее время СМИ публиковали много рейтингов по выборам в США. На эти опросы лучше вообще сейчас не обращать внимания.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что уже была информация якобы Камала Харрис обходит Дональда Трампа. Также были данные, что Трамп опережает ее на 1 – 2 %. Пока эти данные не имеют никакого смысла.

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Осталось еще несколько месяцев до выборов, поэтому все может измениться. Но главное – эти рейтинги не отвечают на вопрос, у кого больше шансов победить. Ключевое в США – не общая симпатия, а ситуация в штатах, которые еще не определились, за кого проголосуют.

На выборах в США важно, какая из партий обеспечит большую явку. Ведь тех, кто кочует своим голосом между двумя партиями, не так и много.

Если ваши сторонники дошли до урны, бросили бюллетень, тогда вы выиграете выборщиков. И тогда по результатам голосования выборщиков вы можете выиграть выборы. В противном случае будет ситуация Клинтон – Трамп. Она выиграла по общему количеству избирателей, но проиграла по выборщикам. Поэтому проиграла выборы,

– объяснил Саакян.

Чего ожидать от Харрис и Трампа

Как отметил Саакян, Харрис сейчас – такая же "темная лошадка" как и Трамп. Пока неизвестно, чего ожидать от нее. Это может быть "наследственность" менее решительной, медленной, но последовательной политики демократов а-ля "не повышать эскалацию".

Несмотря на это, Харрис нужно будет отпозиционироваться от Байдена. И она может это сделать на вопросе войны в Украине. Байден – представитель послевоенного поколения, которое еще помнит страхи возможной ядерной войны, противостояния СССР и работу над тем, чтобы не допустить большой войны.

Харрис – из другого поколения, которое может поднимать ставки и оппонировать нынешнему путинскому поколению, где уже также нет тех, кто помнит войну. Не стоит забывать, что она – бывший прокурор, которая четко знает, что такое "агрессор – жертва".

Однако действия Харрис будут определяться электоральной ситуацией и партийными влияниями. Важно, насколько независимой она будет в формировании собственной политики. И будет ли готова перезагружать саму Демократическую партию. Если нет – тогда это будет и в дальнейшем медленная, нерешительная поддержка Украины без значительных прорывов. Ее фамилию можно будет поставить в строчке "Обама, Байден..."

С Трампом у нас ситуация 50 на 50. Может быть давление на Украину, уменьшение помощи и попытки договориться с Путиным вокруг простых решений. А может быть, наоборот, открытие складов для Украины и обеспечение тем, на что никогда бы не решился Байден. Ключевой секрет Полишинеля команды Трампа по российско-украинской войне – их плана не существует. Его только будут составлять,

– отметил Саакян.