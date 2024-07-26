Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що вже була інформація нібито Камала Гарріс обходить Дональда Трампа. Також були дані, що Трамп випереджає її на 1 – 2 %. Поки що ці дані не мають жодного сенсу.

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Залишилося ще кілька місяців до виборів, тому усе може змінитися. Але головне – ці рейтинги не відповідають на питання, у кого більші шанси перемогти. Ключове у США – не загальна симпатія, а ситуація у штатах, які ще не визначилися, за кого проголосують.

На виборах у США важливо, яка з партій забезпечить більшу явку. Адже тих, хто кочує своїм голосом між двома партіями, не так і багато.

Якщо ваші прихильники дійшли до скриньки, кинули бюлетень, тоді ви виграєте виборників. І тоді за результатами голосування виборників ви можете виграти вибори. В іншому випадку буде ситуація Клінтон – Трамп. Вона виграла за загальною кількістю виборців, але програла по виборниках. Тому програла вибори,

– пояснив Саакян.

Чого очікувати від Гарріс і Трампа

Як наголосив Саакян, Гарріс зараз – така ж "темна конячка" як і Трамп. Поки невідомо, чого очікувати від неї. Це може бути "спадковість" менш рішучої, повільної, але послідовної політики демократів на кшталт "не підвищувати ескалацію".

Попри це, Гарріс потрібно буде відпозиціонуватися від Байдена. І вона може це зробити на питанні війни в Україні. Байден – представник повоєнного покоління, яке ще пам'ятає страхи можливої ядерної війни, протистояння СРСР та роботу над тим, аби не допустити великої війни.

Гарріс – з іншого покоління, яке може підіймати ставки та опонувати теперішньому путінському поколінню, де вже також немає тих, хто пам'ятає війну. Не варто забувати, що вона – колишній прокурор, яка чітко знає, що таке "агресор – жертва".

Однак дії Гарріс визначатимуться електоральною ситуацією та партійними впливами. Важливо, наскільки незалежною вона буде у формуванні власної політики. І чи буде готовою перезавантажувати саму Демократичну партію. Якщо ні – тоді це буде і надалі повільна, нерішуча підтримка України без значних проривів. Її прізвище можна буде поставити в рядочку "Обама, Байден..."

З Трампом в нас ситуація 50 на 50. Може бути тиск на Україну, зменшення допомоги та намагання домовитися з Путіним навколо простих рішень. А може бути, навпаки, відкриття складів для України та забезпечення тим, на що ніколи б не наважився Байден. Ключовий секрет Полішинеля команди Трампа щодо російсько-української війни – їхнього плану не існує. Він буде лише писатися,

– зауважив Саакян.