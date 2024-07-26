Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что уже была информация якобы Камала Харрис обходит Дональда Трампа. Также были данные, что Трамп опережает ее на 1 – 2 %. Пока эти данные не имеют никакого смысла.

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Осталось еще несколько месяцев до выборов, поэтому все может измениться. Но главное – эти рейтинги не отвечают на вопрос, у кого больше шансов победить. Ключевое в США – не общая симпатия, а ситуация в штатах, которые еще не определились, за кого проголосуют.

На выборах в США важно, какая из партий обеспечит большую явку. Ведь тех, кто кочует своим голосом между двумя партиями, не так и много.

Если ваши сторонники дошли до урны, бросили бюллетень, тогда вы выиграете выборщиков. И тогда по результатам голосования выборщиков вы можете выиграть выборы. В противном случае будет ситуация Клинтон – Трамп. Она выиграла по общему количеству избирателей, но проиграла по выборщикам. Поэтому проиграла выборы,

– объяснил Саакян.

Чего ожидать от Харрис и Трампа

Как отметил Саакян, Харрис сейчас – такая же "темная лошадка" как и Трамп. Пока неизвестно, чего ожидать от нее. Это может быть "наследственность" менее решительной, медленной, но последовательной политики демократов а-ля "не повышать эскалацию".

Несмотря на это, Харрис нужно будет отпозиционироваться от Байдена. И она может это сделать на вопросе войны в Украине. Байден – представитель послевоенного поколения, которое еще помнит страхи возможной ядерной войны, противостояния СССР и работу над тем, чтобы не допустить большой войны.

Харрис – из другого поколения, которое может поднимать ставки и оппонировать нынешнему путинскому поколению, где уже также нет тех, кто помнит войну. Не стоит забывать, что она – бывший прокурор, которая четко знает, что такое "агрессор – жертва".

Однако действия Харрис будут определяться электоральной ситуацией и партийными влияниями. Важно, насколько независимой она будет в формировании собственной политики. И будет ли готова перезагружать саму Демократическую партию. Если нет – тогда это будет и в дальнейшем медленная, нерешительная поддержка Украины без значительных прорывов. Ее фамилию можно будет поставить в строчке "Обама, Байден..."

С Трампом у нас ситуация 50 на 50. Может быть давление на Украину, уменьшение помощи и попытки договориться с Путиным вокруг простых решений. А может быть, наоборот, открытие складов для Украины и обеспечение тем, на что никогда бы не решился Байден. Ключевой секрет Полишинеля команды Трампа по российско-украинской войне – их плана не существует. Его только будут составлять,

– отметил Саакян.